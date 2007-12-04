اجلاس دوحه نمایش همدلی کشورهای خلیج فارس / فضایی جدید ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور در نخستین ساعات بامداد امروز و در بازگشت از اجلاس شورای همکاری خلیج فارس که در دوحه پایتخت قطر برگزار شد، در پاویون دولت فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نفس حضور ایران در این اجلاس، 26 سال پس از تاسیس شورای همکاری خلیج فارس، بیانگر یک تحول و رویکرد جدید در همکاری های منطقه بسیار حساس خلیج فارس است.

وی با اشاره به مباحث مطرح شده در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس گفت: پیشنهادات جامع و سازنده ای از سوی جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس مطرح شد که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.

احمدی نژاد با اشاره به حضور خود در مراسم گشایش این اجلاس گفت مطابق برنامه معمول اجلاس شورای همکاری خلیج فارس با سخنرانی رییس اجلاس که میزبان اجلاس نیز است مراسم افتتاحیه پایان می یابد اما در این نشست پس از سخنرانی میزبان یک فرصت برای سخنرانی نماینده جمهوری اسلامی ایران اضافه شد.

رئیس جمهور با اشاره به ملاقات خود با رییس دولت قطر گفت: در این دیدار درباره مسایل دوجانبه مسایل منطقه ای در فضایی کاملا دوستانه گفتگو شد و تصمیماتی نیز برای ادامه و توسعه همکاری ها گرفته شد.

وی همچنین با اشاره به دیدارش با عمرموسی، دبیر کل اتحادیه عرب اظهار داشت: در این دیدار مسایل مهم منطقه از جمله مساله فلسطین مساله عراق و مساله همکاری های دوجانبه بین اتحادیه عرب و جمهوری اسلامی ایران مورد بحث قرار گرفت و تصمیماتی نیز اتخاذ شد.

احمدی نژاد ادامه داد: در حاشیه اجلاس شورای همکاری خلیج فارس علاوه بر دیدار مذکور، ملاقات های محدودی با پادشاه عربستان، امیرکویت، پادشاه بحرین و پادشاه عمان صورت گرفت و قول و قرارهایی هم گذاشته و کارهایی نیز انجام شد.

رئیس جمهور همچنین گفت: فضای جدیدی از همکاری های بسیار گسترده تر در حوزه خلیج فارس گشوده شده و بروز و نمایش هماهنگی و همدلی بین دولت ها و ملت های منطقه خلیج فارس که نزدیک به 30 سال برای جدایی میان انها از سوی بدخواهان تلاش شده بود از همه مهمتر به نظر می رسد.

وی از امیرقطر که پیشنهاد شرکت جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس را مطرح کرده و هماهنگی های حضور نماینده جمهوری اسلامی ایران را در آن انجام داده و از سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس که از حضور نماینده جمهوری اسلامی ایران استقبال کردند تا زمینه همکاری و تفاهم بیشتر فراهم شود تشکر و قدردانی کرد.