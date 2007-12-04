اشعار فارسی و ترکی جشنواره "خط سوم" در مرحله داوری

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به استقبال شاعران داخلی و خارجی از نخستین جشنواره سراسری شعر "خط سوم" که از سوی خانه شاعران تبریز (خشت) و سازمان فرهنگی هنری شهرداری این شهر برگزار می شود، دبیرخانه جشنواره تصمیم بر تمدید مهلت ارسال آثار تا پایان وقت اداری پنجم آذرماه گرفت.

پس از پایان مهلت تعیین شده 2398 قطعه شعر از 744 شاعر از داخل و خارج کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که آمار تفکیک شده آن به شرح زیر است: جمع آثار ارسال شده 2398 اثر، جمع آثار ارسال شده به زبان ترکی آذربایجانی 414 قطعه (237 اثر در قالبهای کلاسیک و 177 اثر در قالبهای نو) و جمع آثار ارسال شده به زبان فارسی 1984 قطعه (1212 اثر در قالبهای کلاسیک و 237 اثر در قالبهای نو)

همچنین شاعرانی ایرانی از کشورهای نروژ، امارات متحده عربی، انگلیس، کانادا، استرالیا و روسیه در هر دو بخش فارسی و ترکی، آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کرده اند.

در بخش شعر فارسی شاعران استانهای تهران با 315، آذربایجان شرقی با 224 و خراسان رضوی و سمنان هرکدام با 105 اثر به ترتیب بیشترین آثار را ارسال کرده اند.

همچنین در بخش شعر ترکی شاعران استانهای آذربایجان شرقی با 232، آذربایجان غربی با 56 و زنجان با 40 اثر به ترتیب بیشترین آثار را ارسال کرده اند.

داوری مقدماتی آثار رسیده، حداکثر تا تاریخ 15 آذر به پایان خواهد رسید و اسامی شاعران راه یافته به بخش نهایی در پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.khattesewom.blogfa.com منتشر و در روزهای برگزاری جشنواره (29 و 30 آذر) در تبریز مشخص خواهند شد. از برنامه های جنبی جشنواره می توان به برگزاری نمایشگاه کتاب شعر شاعران شرکت کننده و دیگر شاعران و همچنین برگزاری مراسم شب چله شاعران اشاره کرد.