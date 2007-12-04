چهار درصد به سهمیه سوخت فصل سرما در آمل افزوده شد

ابراهیم پور یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در آغاز فصل سرما روزانه شمار زیادی برای افزایش سهمیه سوخت مورد نیاز خود به این اداره مراجعه می کنند، بیان داشت: با وجود آنکه در فصل گرما، سقف تهیه سوخت آزاد است و هیچ مشکلی وجود ندارد اما متاسفانه مردم نسبت به ذخیره سازی سوخت مورد نیاز خود اقدامی نمی کنند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون به تمام نفاط آمل گاز رسانی شهری شده و تعداد کمی موفق به دریافت گاز نشدند افزود: متاسفانه برای این عده در برخی مواقع مجبور هستیم از سهمیه روستاها کم کرده و به سهمیه شهری اضافه کنیم.

رئیس شرکت پخش فرآورده های نفتی آمل با بیان اینکه تاکنون 34 هزار کارت سوخت در سطح این شهرستان توزیع شده است، یادآور شد: از ابتدای امسال تاکنون بر اساس کارت سوخت افراد حدود دو هزار لیتر نفت سفید در اختیار آنان گذاشته شد.

به گفته پور یزدانی از ابتدای امسال تاکنون بیش از 37 میلیون لیتر نفت سفید در این شهرستان مصرف شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از سه درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: هم اکنون بیش از 250 هزار لیتر نفت سفید در آمل مصرف می شود.