پنج هزار کارت سوخت بین آژانس های مسافربر استان مرکزی توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سرهنگ مسعود آبایی صبح امروز در جمع رؤسا و مدیران آژانس های تاکسی تلفنی افزود: از آنجا که مسئولیت واگذاری کارت سوخت این رانندگان به نیروی انتظامی واگذار شده است، متصدیان آژانس ها باید افرادی را معرفی کنند که به طور واقع در آژانس های فعالیت کنند و یک رانندگی در این مرکز را یک شغل بدانند.



وی خاطرنشان کرد: خودروهای آژانس ها باید مدارک مشخصات مصوب شامل بغل نویسی و خط مربوطه و تابلو را دارا باشند و به لحاظ شرایط فنی نیز مورد تایید راهنمایی و رانندگی باشند و همه متصدیان آژانس ها باید تا پایان آذرماه، خودروهای خود را مطابق با این مشخصات آماده بکار نمایند.



آبایی یادآور شد: پس از پایان مهلت تعیین شده از کلیه آژانس ها بازدید بعمل خواهد آمد و در صورتی که محل آژانس و نیز خودروهای مربوطه منطبق بر استانداردهای تعیین شده نباشد، برخورد قانونی لازم با آنها صورت خواهد گرفت.