اولین لپ تاپ ویژه نابینایان به ثبت رسید

نازنین یونسی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: این لپ تاپ دارای لوح، قلم هوشمند و مانیتور LCD حساس به لمس است. قلم هوشمند کار ماوس را انجام می دهد و کاربر با کشیدن قلم بر روی مانیتور اطلاعات را می خواند.

مجری این طرح با بیان این که در این رایانه حس باصره حذف شده است، در خصوص ویژگیهای این رایانه افزود: این لپ تاپ قادر است تقریبا تمامی نیازهای انفورماتیک کاربر نابینا را برطرف کند. به این صورت که کاربر لطلاعات را به صورت لمسی وارد می کند و اطلاعات خواسته شده به صورت هم آوایی و هم لمسی خارج می شود.

وی که دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد رشته طراحی صنعتی است ادامه داد: طبق تحقیقات انجام شده فرد نابینا مایل نیست در جامعه به عنوان ناتوان شناخته شود از این رو در طراحی آن به جنبه های روانی نیز توجه شده است.

یونسی اظهار داشت: فرد نابینا از زمانی که اقدام به سواد آموزی می کند با قلم و لوح آشنا می شود از این رو در طراحی این پروژه برای سهولت استفاده نابینایان از این ابزار استفاده شد و کاربر می تواند نرم افزارهای مورد نیاز خود را به راحتی بر روی سیستم نصب کند.



