نوازنده فرانسوی اثر مشایخی را نواخت

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین روز از نخستین جشنواره "موسیقی کلاسیک تا معاصر " به دبیری علیرضا مشایخی با اجرای آثاری آهنگسازانی چون باخ ،موزارت،بتهوون ،برامس ،شوپن به پایان رسید .

جشنواره" موسیقی کلاسیک تا معاصر" در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می شود که برخی موزیسین های فرانسوی ،اتریشی و آلمانی آثاری از آهنگسازان موسیقی کلاسیک را با همراهی آهنگسازان جوان ایرانی که اغلب از برگزیدگان دوسالانه پیانو هستند را اجرا می کنند.

"کاترینا فینر" سولیست ویلن و سروش زالی نوازنده پیانو در بخش ویژه این جشنواره قطعاتی از گریگ،باخ ،موزارت و بتهوون را نواختند.

بخش اول این دونوازی ویلن و پیانو به اجرای قطعاتی از باخ ،(سونات برای ویلن و پیانو در سی مینور،k394 ،آداجیو،الگرو،آندانته،الگرو) موزارت (سونات برای ویلن و پیانو در می مینور،الگرو،تمپو دی منویتو)اختصاص داشت ؛و در بخش دوم آثاری از بتهوون (سونات برای ویلن و پیانو شماره 1 در لاماژور،الگرو،آداجیواسکرسیوو،الگرتو کن واریاسیون ) و گریگ (سونات برای ویلن و پیانو ،اپوس 8 در فا ماژور ،الگرو،الگرتو،الگرو مولتو ویواچه ) اجرا شد.

اجرای برگزیدگان بخش تکنوازی بالای 21 سال در نخستین دوسالانه پیانو در سال های 83 و همچنین در بخش گروه نوازی دومین دوسالانه پیانو در دی ماه 85 از دیگر بخش های جشنواره "موسیقی کلاسیک تا معاصر" بود در این بخش "ربکا آشوقیان" آثاری از باخ (سوییت فرانسوی ،شماره 4 ،در 9 قسمت)،راخمانینف(اتود تابلو اپوس 33،شماره 8)،"عسل ایرانمهر" (فوره نکتورن،دی سی ماژور)، یاناچک سونات در 2 قسمت ،"جیران غیایی" گریگ (سونات در 4 قسمت ) و "النازبهکام" آثاری از علیزضا مشایخی با عنوان کریستال ،اپوس 113 ،شماره 1 و 2 را اجرا کردند.

پایان بخش پنجمین روز از جشنواره "موسیقی کلاسیک تا معاصر" به معرفی آثار برخی از آهنگسازانی ایرانی ،بهزاد عبدی (مقیم اکراین) عطا ابتکار (مقیم آمریکا) و همچنین بروکهارت فردریش (آلمان)،رابرت گلوک (آمریکا)اختصاص داشت .

این جشنواره امشب در سالن رودکی به کار خود پایان می دهد.