یک هکر دیگر وارد لیست سیاه ترسناک ترین هکرهای جوان دنیا شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس این شبکه جرائم انفورماتیکی که تنها 18 سال دارد تاکنون توانسته است بیش از 15 میلیون یورو خسارت وارد کند.

پلیس نیوزلند این هکر جوان را پس از انجام یکسال تحقیقات، شناسایی کرد. وی در حال حاضر به عنوان هکری جوان شناخته می شود که موفق شده روی رایانه های اقصی نقاط دنیا یک نرم افزار ویژه حمله به دانشگاه پنسیلوانیا را نصب کند.

براساس گزارش وب نیوز، تحقیقات انجام شده با همکاری سرمایه داران آمریکایی و هلندی نشان می دهد که مولف این حمله موفق شده است با استفاده غیر قانونی از میلیونها رایانه شخصی در تمام دنیا باعث نابودی شبکه انفورماتیکی دانشگاه آمریکایی پنسیلوانیا شود.

با این اقدام، نام این هکر جوان 18 ساله نیوزلندی وارد لیست ترسناک ترین هکرهای جوان تاریخ شبکه شد.

از دیگر افرادی که نامشان در این لیست به ثبت رسیده است می توان به یک جوان 19 ساله با عنوان "رافائل گری" اشاره کرد.

این جوان 19 ساله موفق شده بود اطلاعات مربوط به کارت اعتباری بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت را سرقت کند.

رافائل گری در سال 2001 با حمله ضربتی "اف بی ای" در دهکده "کلایندرون" دستگیر شد.

پس از گذراندن سه سال دوران محکومیت کار در خدمات اجتماعی، گری در یک شرکت برنامه نویسی رایانه ای استخدام شد.

از دیگر کسانی که در این لیست سیاه قرار دارند، "کوین میتنیک" یک تروریست رایانه ای است که با استفاده رایگان غیرقانونی از خطوط تلفنی وارد اینترنت می شد. "اف بی آی" سه سال در تعقیب این جوان بود و در این مدت وی توانست نرم افزارهایی را از شرکتهای موتورولا و سان میکروسیستم سرقت کند.

وی به پنج سال زندان و منع جستجو در اینترنت به مدت 8 سال محکوم شد. میتنیک اکنون به عنوان مشاور شرکتهای مختلف دنیا از این شرکتها در برابر هکرها دفاع می کند.

همچنین "ماکاولی" و "تو شورت" که در سال 1998 به ترتیب 16 و 17 سال داشتند، توانستند در آن زمان به سایت پنتاگون یک حمله انفورماتیکی شدید انجام دهند.

این دو نوجوان در آن زمان شناسایی و به سه سال حبس مشروط محکوم شدند و برای همیشه از کار در دنیای شبکه منع شدند.

"جوزف مک الروی" که یک جوان 18 ساله عینکی بود که به طرز معجزه آسایی توانست از محکومیت حبس نجات یابد. این جوان با استفاده از شبکه، سیستم زنگ خطر هسته ای یک مرکز تحقیقات سری را در آمریکا فعال کرد.