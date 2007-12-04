استعفای فرشیدی در راستای حمایت از دولت بود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، هراتی شب گذشته در حاشیه دیدار با دانش آموزان نخبه استان مرکزی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا زمانی که فرشیدی دلایل استعفای خود را اعلام نکند، هر گونه گمانه زنی در این زمینه نادرست، غیرمجاز و بر اساس برداشت های شخصی افراد است و نمی توان بر اساس حدس و گمان نسبت به این موضوع اظهار نظر کرد.

وی با رد هرگونه سیاسی کاری در این وزارتخانه در زمان تصدی فرشیدی بیان داشت: آنچه که در طول دو سال گذشته با حضور فرشیدی به عنوان وزیر آموزش و پرورش در این وزارتخانه روی داده است، با 28 سال گذشته برابری می کند که این موضوع نشان از غیر سیاسی بودن اقدامات و عملکرد وی در دوران مسئولیت در وزارت آموزش و پرورش دارد.

هراتی همچنین از تهیه سند ملی آموزش و پرورش خبر داد و افزود: سند ملی آموزش و پرورش در قالب برنامه ای 20 ساله با هدف مشخص نمودن سیاست ها، راهبردها و برنامه های این وزارتخانه تا پایان سال جاری تدوین و اجرایی خواهد شد.