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۱۳ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۰۸

قائم مقام وزیر:

استعفای فرشیدی در راستای حمایت از دولت بود

اراک - خبرگزاری مهر: حسین هراتی گفت: تمامی اقدامات صورت گرفته در آموزش و پرورش در راستای حمایت از دولت و برنامه های آن است.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، هراتی شب گذشته در حاشیه دیدار با دانش آموزان نخبه استان مرکزی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا زمانی که فرشیدی دلایل استعفای خود را اعلام نکند، هر گونه گمانه زنی در این زمینه نادرست، غیرمجاز و بر اساس برداشت های شخصی افراد است و نمی توان بر اساس حدس و گمان نسبت به این موضوع اظهار نظر کرد.

وی با رد هرگونه سیاسی کاری در این وزارتخانه در زمان تصدی فرشیدی بیان داشت: آنچه که در طول دو سال گذشته با حضور فرشیدی به عنوان وزیر آموزش و پرورش در این وزارتخانه روی داده است، با 28 سال گذشته برابری می کند که این موضوع نشان از غیر سیاسی بودن اقدامات و عملکرد وی در دوران مسئولیت در وزارت آموزش و پرورش دارد.

هراتی همچنین از تهیه سند ملی آموزش و پرورش خبر داد و افزود: سند ملی آموزش و پرورش در قالب برنامه ای 20 ساله با هدف مشخص نمودن سیاست ها، راهبردها و برنامه های این وزارتخانه تا پایان سال جاری تدوین و اجرایی خواهد شد.

کد مطلب 598267

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