قرضاوی حمایت از طرح "رحمت برای جهانیان" را ضروری دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، شیخ یوسف القرضاوی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان خواستار حمایت از طرح " رحمت برای جهانیان" به منظور یاری نبی اکرم شد و اظهار داشت: با توجه به تعالیم و ارزشهای دین اسلام و شرایط معاصر، حمایت از این طرح جهانی ضروری است .

وی با اشاره به اینکه این طرح به گروه یا دولت خاصی اختصاص ندارد، بلکه برای همه مسلمانان است که باید به بهترین وجه چه مادی و چه معنوی از آن حمایت کنند، افزود: مسلمانان حمایتهای خود را در چارچوب معرفی حضرت محمد و رسالت او در راستای تبیین شیوه زندگی نبی اکرم به منظور مقابله با بحرانهای اخیر تصاویر اهانت آمیز اعلام کنند.

این طرح با معرفی حضرت محمد و اسلام و شیوه زندگی می باشد که به زبانهای مختلف خواهد بود.

به واسطه این طرح از طریق سایت اینترنتی مقالات مرتبط با پیامبر اسلام به زبانهای مختلف ارائه و کمکهای مادی نیز از این طریق برای معرفی هر چه بهتر پیامبر دریافت می شود .