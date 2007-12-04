ادعای اولمرت درباره بازگشت آوارگان فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ایهود اولمرت که به مناسبت شصتمین سالگرد موافقت سازمان ملل متحد با تقسیم فلسطین در 29 نوامر 1947، سخن می گفت؛ به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره نکرد و تنها مدعی شد: اسرائیل به دلیل احساس گناه این کار را انجام نخواهد داد، بلکه به خاطر اصل حسن همجواری، مسائل انسانی و حسن نیت این کار را انجام خواهد داد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین ادعا کرد که از تشکیل کشور فلسطین حمایت خواهد کرد.

وی همچنین مدعی شد: زمانی که میان ما و فلسطین توافقنامه صلح برقرار شود، شکی نیست که اسرائیل نقش مهمی در تلاشهای منطقه ای و بین المللی و کمک به تشکیل کشور فلسطین به ویژه از نظر اقتصادی خواهد داشت.

لازم به ذکر است اولمرت و ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در جریان کنفرانس آناپولیس توافق کردند که مذاکرات صلح را آغاز و تا پیش از پایان سال 2008 به توافقات نهایی درباره مسائل اصلی صلح همچون قدس، آوارگان فلسطینی، شهرکها، آبها و ترسیم مرزهای نهایی دست یابند.

نخستین نشست هیئتهای مذاکره کننده فلسطینی و اسرائیلی در تاریخ 12 دسامبر در قدس آغاز خواهد شد.

ادعاهای اولمرت در حالی مطرح می شوند که پس از برگزاری کنفرانس آناپولیس، حملات نظامیان رژیم صهیونیستی به نوارغزه تشدید شد که تا کنون جمعی از مردم بیگناه فلسطین و نمایندگان آنها در خط مقدم مبارزه با اشغالگری به شهادت رسیده اند.