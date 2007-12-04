هیچ محدودیتی در همکاری با سازمان تجارت جهانی وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار امید بخش در همایش دو روزه تجارت خدمات و الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی از روند روبه رشد همکاری‌های متقابل میان جمهوری اسلامی ایران و سازمان تجارت جهانی خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت بازرگانی، مدیرکل دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری ایران گفت: تجارت خدمات در اقتصاد به دلیل تاثیرگذاری در فرایند تولید و توسعه اقتصادی و نیز ایجاد فرصت‌های شغلی جدید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به‌گونه‌ای که تولید و صادرات بدون دسترسی به خدماتی چون بانکداری، بیمه و سیستم‌های حمل و نقل امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: بررسی آثار و پیامدهای الحاق ایران به WTO در حوزه‌های گوناگون به خصوص در حوزه خدمات پیچیدگی‌های بسیاری دارد که دفتر نمایندگی تجاری ایران به عنوان متولی این امر در تلاش است با اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های تخصصی ابعاد گوناگون این الحاق را روشن‌تر سازد.

امیدبخش با اشاره به هماهنگی‌های انجام شده با دستگاه‌های ذیربط در این حوزه مانند بانک مرکزی، وزارت راه و مخابرات تصریح کرد: آزادسازی و خصوصی‌سازی در بخش خدمات از موارد مهم در الحاق به (WTO) سازمان تجارت جهانی است که باید به آن توجه جدی شود.

همایش تجارت خدمات و الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی ازدیروز با هدف ایجاد بسترهای لازم و فرهنگ‌سازی در فرایند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است.