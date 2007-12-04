ائمه جمعه برای تحقق سند چشم انداز تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور صبح امروز در همایش نقش نماز جمعه در تحقق سند چشم انداز 20 ساله توسعه اظهار داشت : 3 سال از آغاز این سند گذشته و ما باید می توانستیم در این 3 سال به سه بیستم از اهداف ترسیم شده در این سند جامه عمل بپوشانیم چرا که این سند یکی از اسناد ارزشمند ملی است که در جهت تحقق آرمانهای نظام توسط رهبری معظم انقلاب تنظیم شده است.

وی با بیان اینکه سند 20 ساله توسعه چشم انداز ایران اسلامی در افق 1404 را افزود : هر جامعه و ملتی که اهداف بلندی دارد ناگریز است تا با اجرای برنامه های میان مدت در خلال آن آینده نگری خود را که امری ضروری و الزامی است تحقق بخشد.

تقوی تاکید کرد که بی برنامگی به هیچ عنوان با تعالیم اسلامی همخوانی ندارد چرا که ما از لحاظ فرهنگی دارای سابقه طولانی و غنی هستیم لذا رسیدن به اهداف بلند نظام اسلامی همتی بلندتر از آرمانهای کنونی می خواهد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه قانون اساسی را "کتابی بالینی" عنوان کرد و گفت : آرمانهای ما در قانون اساسی مشخص شده است، بنابراین ائمه جمعه باید این قانون را مبنای بحث در خطبه ها بدانند و مردم را با آن آشنا کنند.

وی برنامه ریزی کلان را یکی از ضروریات نظام آرمانی دانست و تصریح کرد : سیاستهای کلی یکی از مراتب برنامه ریزیهای آرمانی است و این سیاستها جامعه را به آرمانها واهداف اساسی نزدیک کرده و آنها را اجرایی می کند. لذا اگر نسبت به سند چشم انداز بی اعتنا باشیم نمی توانیم به آرمانهای نظام دست یابیم.

تقوی خاطرنشان کرد : در حقیقت سند چشم انداز توسعه می خواهد جامعه را در آینده در اختیار خود بگیرد بنابراین باید از امروز آینده را رقم بزنیم و تاثیری مطلوب از آرمانهای قابل دستیابی جامعه در مدت زمان معین را ترسیم کنیم.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفت : از امروز باید افق 1404 را وارد زندگی مردم کرد و با تعریف صحیح آن آرمانهای قابل دسترسی جامعه را در یک افق زمانی معین بلند مدت متناسب با آرمانهای ارزشی مردم تبیین کرد.

وی با بیان اینکه سند چشم انداز 20 ساله توسعه مشعلی فرا روی مسئولان است که راه هدایت را نشان می دهد اظهار داشت : قطار برنامه و توسعه کشور باید بر روی ریل چشم انداز حرکت کند تا به مقصد برسد.

تقوی پیام اصلی سند چشم انداز را نمایانگر اعتماد به نفس نظام، امنیت و ثبات کشور، وجود ظرفیتهای بالای طبیعی وانسانی، آینده نگری و امید به آینده ای روشن عنوان کرد و افزود : هم اکنون در 562 شهر کشور امام جمعه داریم که می توانند شرایط را برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله توسعه که همان هویت انقلابی و اسلامی است فراهم کنند.



رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با اشاره به عبادی و سیاسی بودن نماز جمعه تصریح کرد: وظایف ائمه جمعه پوشاندن لباس تقوا به جامعه، مسئولیت سازی در جامعه، کم کردن فاصله حکومت ومردم، تقویت وحدت و تفاهم اجتماعی، تنظیم شعائر اسلامی، تازه نگه داشتن مردم در صحنه، روشنگری، تداوم و تقویت جریان امامت است.

تقوی در پایان بستر سازی در حوزه فرهنگ عمومی، تبیین و تفسیر مفاهیم ارزشمند، ایجاد روحیه پرسشگری در مردم از مسئولان، تفسیر و تبیین دستاوردهای سند چشم انداز، تقویت و تشویق نهادها و مسئولانی که در اجرای سند چشم انداز بیست ساله توسعه موفقیت داشته اند را از جمله وظایف ائمه جمعه در راستای تحقق بخشی به سند چشم انداز 20 ساله توسعه دانست.