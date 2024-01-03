وضعیت نرمال بارش ها در ایلام/حجم منابع آبی استان مناسب است

خبرگزاری مهر -گروه استانها: کم آبی و تداوم خشکسالی در سالهای اخیر به یکی از دغدغهها و معضلات جدی تبدیل شده، به طوری که ذخایر منابع آبی در اقصی نقاط کشور به شدت کاهش یافته است.
در این راستا استان ایلام نیز از جمله استانهایی است که در سنوات گذشته با معضل کمبود آب و خشکسالی دست و پنجه نرم میکرد، لازم به ذکر است کاهش بارندگیها و خشک سالی که در سالهای گذشته دامن گیر استان ایلام شد، علاوه بر تاثیر سو بر طبیعت استان، سبب افت شدید منابع آبهای سطحی و زیرسطحی شده و به تبع آن صنعت، کشاورزی و محیط زیست را به شدت تحت تاثیر قرار داد، از طرفی دیگر هم خشکسالی سالهای اخیر جدای از اینکه موجب بروز مشکلات عدیده ای در حوزههای طبیعی شد، در ادامه امنیت غذایی و معیشت مردم را نیز دچار مشکل کرد.
با این حال خوشبختانه به رغم سنوات گذشته، بارشهای مناسب در پاییز و زمستان سال گذشته و همچنین سال جاری منجر به افزایش حجم سدها و آبدهی رودخانههای ایلام شده است.
تحقیقات نشان داده، بارشهای نرمال در فصل زمستان کمبود و کسری را در حوزه بارندگیها و محدودیت منابع آب را تا حدودی جبران کرده است، اما با این وجود باز هم مشکل کمبود آب در اقصی نقاط استان ایلام احساس میشود که نیازمند مدیریت صحیح و اصولی منابع آبی از سوی مسئولان مربوطه میباشد.
بهره وری اصولی از آب پشت سدها
سجاد محمدی کارشناس مهندسی آب در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: در سنوات گذشته به دلیل خشکسالی با کمبود منابع آبی در پشت سدهای استان مواجه شدیم که این مساله روستاها و شهرهای ایلام را با مشکلاتی مواجه کرد.
وی افزود: بارشها بر روی بهبود کیفیت آب رودخانهها موثر است و کیفیت آب رودخانهها را تعدیل میکند و بی تاثیر نیست اما نمیتوان این بارشها را به عنوان ذخیره آبی تلقی کرد، چرا که بارشهایی که در استان اتفاق افتاده، به صورت پراکنده بوده و باعث تلطیف هوا و تعدیل درجه حرارت هوا شده است و به تبع تاثیری بسزایی بر روی ذخایر و منابع آبی به ویژه آبهای زیر زمینی ندارد.
محمدی ادامه داد: از این رو مدیریت منابع آب استان و بهره وری اصولی از آب پشت سدها از جمله الزاماتی است که جهت مدیریت آب و جلوگیری از هدر رفت بارشها در استان باید لحاظ شود.
افزایش بارش در ایلام به نسبت سال گذشته
مجتبی میهن پرست رئیس گروه پیش بینی هواشناسی ایلام در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارشها غالباً به دو صورت هستند، نقطهای یعنی بارش مرکز هر شهرستان و بارش پهنهای که به صورت روشهای ریاضی در ایستگاههای باران سنجی استفاده میشوند.
وی افزود: طبق آخرین آمار بارش در مرکز شهرستان ایلام از اول مهر تا ۸ دی، بیش ۲۲۹.۳ میلی متر بارش باران داشتهایم که در سال گذشته میزان این بارشها ۱۲۶.۲ میلی متر و در بلند مدت تا این تاریخ ۱۹۴.۷ بوده است.
جدول وضعیت بارشها در مناطق مختلف استان ایلام
میهن پرست ادامه داد: در مجموع میزان بارشها در سال جاری ۸۲ درصد به نسبت سال گذشته افزایش داشته است و نسبت به بلند مدت با کاهش ۱۸ درصدی مواجه بوده است.
رئیس گروه پیش بینی هواشناسی ایلام گفت: بارش در ماههای آینده بر اساس پیش بینی هواشناسی کشور نشان میدهد از ۱۵ دی تا ۱۵ اسفند بارش اندکی کمتر از نرمال تا نرمال است و از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین بارشها تقریباً نرمال است.
افزایش حجم سدهای چهارگانه ایلام
صادق علیمرادی مدیر عامل شرکت آب منطقهای ایلام در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حجم کنونی آب پشت سدهای چهارگانه این استان با توجه به بارشهای اخیر، ۷۱ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: وضعیت استان از لحاظ بارشها مناسب و میزان آب ذخیره شده در سدهای استان نسبت به سال قبل افزایش خوبی داشته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای ایلام تاکید کرد: حجم کنونی سد دویرج معادل ۷۸ درصد پرشدگی است که نسبت به سال گذشته افزایش حجم ۲۰ میلیون متر مکعب معادل ۱۰ درصد حجم مخزن داشته است.
سد ایلام
وی افزود: سدایلام نیز از افزایش حجم ۴.۵ میلیون متر مکعب معادل ۷ درصد حجم مخزن برخوردار بوده و حجم کنونی آن ۴۵.۷ میلیون مترمکعب معادل ۷۵ درصد پرشدگی است.
علیمرادی در خصوص سایر سدهای استان اضافه کرد: سدگلال با افزایش حجم ۳.۱ میلیون متر مکعب معادل ۱۶ درصد و حجم کنونی ۸.۹ میلیون متر مکعب معادل ۴۶ درصد پرشدگی، سد کنگیر با افزایش حجم ۱.۷ میلیون متر مکعب معادل ۹ درصد مخزن و حجم کنونی ۹ میلیون متر مکعب معادل ۴۸ درصد پرشدگی داشته است.
حفاظت و بهروری از منابع آبی
ابراهیم پیرزادیان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام نیز در این راستا در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: در حوزه آبخیزداری اقدامات بسیار چشمگیری در استان ایلام انجام گرفته است که از جمله این اقدامات میتوان به اجرای ۱۲ سازه آبخیزداری در مناطق مختلف استان ایلام اشاره کرد.
وی افزود: این تعداد سازه به منظور کنترل روان آب و تغذیه سفرههای آب زیرزمینی و همچنین مدیریت بحران و کاهش خسارت به زیرساختها در زمان وقوع سیل اشار احداث شده است.
همانطور که گفته شد وضعیت منابع آبی استان ایلام به نسبت بارشها در این استان خوشبختانه رو به افزایش بوده است، اما افزایش میزان منابع آبی به معنای نبود و رفع معضل کمبود آب در استان نیست، از این رو امید است با بهره وری از منابع آبی و مدیریت و نگهداری اصولی از آنها نه تنها از هدر رفت و خشکی منابع آب استان جلوگیری کرد بلکه قدمی در راستای رفع مشکل کمبود آب در استان برداشت.
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