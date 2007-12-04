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۱۳ آذر ۱۳۸۶، ۱۰:۵۲

رئیس جمهور :

شورای امنیت سازمان ملل بر اساس عدالت پی ریزی نشده است

شورای امنیت سازمان ملل بر اساس عدالت پی ریزی نشده است

محمود احمدی نژاد با بیان اینکه بسیاری از مناسبات جهانی تحت فشار و زورگویی برخی قدرتها از عدالت فاصله گرفته تاکید کرد: متاسفانه شورای امنیت سازمان ملل نیز بر اساس عدالت پی ریزی نشده و شیوه حاکم بر این شورا نمادی از بی عدالتی است که آثار آن فراگیر و جهانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه اولین اجلاس روسای قوه قضائیه کشورهای اسلامی، اساس قضا را بر عدالت خواند و گفت : قضا پاسداری از عدالت را عهده دار است و عدالت منحصر به تشریع نیست بلکه اساس تکوین نیز است.

وی افزود : عدالت در تکوین، بنیان عدالت در تشریع است. وقتی جهان بر اساس عدالت خلق شده چگونه می توان بدون عدالت در روابط اجتماعی و انسانی زندگی کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه رسالت پیامبران بر پایه عدل است خاطرنشان کرد : همه بشریت در پرتو بیانات و کتاب و میزان مامور به اقامه قسط است. پیامبر ما که اسوه است نیز مامور به قسط است، بنابراین هم در کلام و هم در فلسفه ضرورت اقامه قسط و عدل روشن است و انحراف از عدل و قسط انحراف از صراط مستقیم و انحراف از مسیر ربوبیت و افتادن به دام شیاطین است.

احمدی نژاد تاکید کرد :  آنگاه که حقی تضعیف شده با حکم قاضی به صاحب آن مسترد شود امنیت و آرامش فراگیر می شود و فرصت تعالی و تکامل برای انسانها فراهم می شود.

وی افزود : اجرای احکام الهی تضمین حیات بشری است. حیاتی که خداوند به آن اشاره می کند مملو از نور و رحمت و عشق و تکامل است. اینها همه میوه درخت عدالت است. اگر عدالت باشد دشمنی باقی نمی ماند و جامعه، جامعه عدل، دوستی و رحمت خواهد بود و در آن کرامت انسانها حفظ می شود و دلیلی بر عصیان باقی نمی ماند و امور جامعه به صلاح می شود.

رئیس جمهور بی عدالتی و تبعیض را کلید مفاسد خواند و یاد آور شد : تمام تاریخ بشر و وضع موجود عالم بر این واقعیت گواهی می دهد.

وی در ادامه تصریح کرد : بسیاری از مناسبات جهانی تحت فشار و زورگویی برخی قدرتها از عدالت فاصله گرفته است. قدرتهایی که هیچ تعهدی به میزان حق ندارند و برای آنان میزان، منافع آنان است و هیچ ارزشی برای حقوق دیگران قائل نیستند حتی به قوانین ساخته خود پایبندی نشان نمی دهند.

احمدی نژاد تاکید کرد : متاسفانه شورای سازمان ملل نیز بر اساس عدالت پی ریزی نشده و شیوه حاکم بر این شورا نمادی از بی عدالتی است که آثار آن فراگیر و جهانی است.

رئیس جمهور افزود : در این سازمان برخی از اعضای دارای حق ویژه، خود قاضی، شاکی، دادستان و مجری حکم هستند و در برابر شکایت از خود در مقام قاضی  و از مسئولیت کامل برخوردارند.

وی اظهار داشت : نتیجه چنین وضعی را باید در عراق و فلسطین و جای جای جهان مشاهده کرد. هزاران هزار کشته، مجروح و آواره، سرزمینها اشغال شده، حقوق مردم تضعیف شده و کرامت انسانی پایمال می گردد. فضای تهدید زندگی را به کام جهانیان  تلخ می کند و مسیر کمال انسانی با موانع سنگین مواجه می شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه اشغالگران و جنایتکاران به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند، خاطر نشان کرد : بدیهی است که اگر زورگویی جانشین عدالت شود اجرای هیچ قانونی تضمین نمی شود.

وی گفت : امروز جهان بیش از هر زمان دیگری تشنه عدالت است . با آنکه بشریت جز در دوران بسیار کوتاه طعم عدالت را نچشیده اما بر مبنای فطرت عدالت خواهی خود خواهان اجرای عدالت است .

احمدی نژاد خطاب به روسای قوه قضائیه کشورهای اسلامی یاد آور شد : بدانید اراده الهی محقق خواهد شد و عدل سراسر جهان بشری را پر خواهد کرد. این وعده الهی است و وعده الهی تخلف ناپذیر است.

رئیس جمهور افزود : غلبه خداوند، غلبه عدالت بر جهان است و صالحان در برپایی عدالت در جهان نقش اساسی دارند. شما مامور و نماد عدالت خواهی در امر قضا هستید که از بالاترین امور عالم و تضمین حقوق عامه و خاصه است.

وی افزود : نقش شما در برپایی عدالت کم نظیر است. دادگستریها و محاکم می توانند شیرینی عدالت را به صاحبان حق و جامعه اسلامی بکشانند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی باید الگوی پاکی، تقوا و صلاح باشد پیشنهاداتی به اجلاس روسای قوه قضائیه کشورهای اسلامی مطرح کرد. 

وی تشکیل دادگاههای صالح بین دول اسلامی برای رفع و حل و فصل دعاوی را ضروری خواند و گفت : تشکیل این دادگاهها می تواند الگوی مناسبی از قضاوت عادلانه را در جهان به نمایش بگذارد و دول اسلامی را از مراجعه به غیر بی نیاز کند.

رئیس جمهور همچنین در پیشنهاد دیگری خواستار تنظیم برنامه هم اندیشی دائمی بین علما و قضات برجسته اسلامی برای بررسی شیوه های دادرسی شد و افزود : این برنامه می تواند محاکم را از تشتت رویه ها که بعضا باعث تفرقه می شود باز دارد.

احمدی نژاد تصریح کرد : تحقیق و بررسی دائم و مشترک برای کشف احکام الهی در موضوعات مبتلابه ضروری است.

وی همچنین در پیشنهاد دیگر خود برپایی دادگاه اسلامی بین المللی برای تعقیب و پیگیری مجرمان جهانی، متجاوزان به حقوق ملتها و جنایتکاران جنگی و دولتها و کسانی که بدون واهمه فضای زندگی بشری را به تهدید می کشانند را یک ضرورت خواند.

رئیس جمهور تاکید کرد : برای تحقق این پیشنهادات، تشکیل اتحادیه قوای قضائی و دادگستری کشورهای اسلامی می تواند بسیار راهگشا و آغاز مبارکی بر یک حرکت پرخیر و برکت باشد.

احمدی نژاد در ادامه گفت : به حکم وظیفه دینی و انسانی همه باید سهمی در برپایی عدالت جهان ایفا کنیم. بدون تردید مصلح کل و انسان کامل که فرزند پیامبر عظیم الشان است خواهد آمد و عدالت در جامعه بشری به طور کامل مستقر خواهد شد.

کد مطلب 598287

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