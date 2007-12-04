آغاز مسابقات فوتبال روستاییان کشور با پیروزی قم

مسئول برگزاری این مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: رقابت‌های امسال فوتبال روستاییان کشور بر خلاف سال‌های قبل در 6 منطقه برگزار می‌شود که در پایان تیم های اول از هر گروه به ‌صورت مستقیم و دو تیم برتر مناطق 6 گانه که در جمع تیم ‌های دوم عملکرد مناسبتری داشته ‌اند به جمع این 6 تیم می ‌پیوندند.



اصغر دارابی افزود: مرحله نهایی رقابت‌ های فوتبال روستاییان کشور با شرکت هشت تیم اوایل اسفند ماه برگزار می شود که میزبان آن به زودی مشخص می‌شود.



وی بیان داشت: رقابت‌های منطقه (2) در قم به مدت پنج روز به صورت دوره ‌ای برگزار می‌شود.



مسابقات فوتبال لیگ منطقه ‌ای روستاییان کشور با شرکت پنج تیم قم، تهران، توابع تهران، قزوین و مرکزی از از روز گذشته در ورزشگاه شهید حیدریان قم آغاز شد که در این رقابت ها تیم روستاییان قم به مصاف تهران رفت و در پایان با نتیجه قاطع 3 بر یک به پیروزی رسید.



همچنین در دیگر مسابقه تیم ‌های توابع تهران و قزوین به مصاف با یکدیگر رفتند که این دیدار با برتری 3 بر 2 توابع تهران پایان یافت.



در ادامه این رقابت ها، امروز قزوین به مصاف مرکزی می‌ رود و قم با توابع تهران دیدار می‌کند.