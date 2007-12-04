کوره های آجرپزی شرایط زیست محیطی قم را تهدید می کند

علیرضا نجیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم درباره مشکلات زیست محیطی که کوره‌ های زغال و آجرپزی در حاشیه شهر قم به‌وجود آورده ‌اند، اظهار داشت: بیشترین آلودگی شهر قم ناشی از کوره‌هاست و این آلودگی مشکلات بسیاری را در شهر به ‌وجود می‌آورد.



وی بیان داشت: کوره‌ های ذغال و کوره‌ های آجرپزی سنتی که تعداد آنها نیز در سطح استان قم کم نیست با انتقال ذرات سرب و دی‌ اکسید کربن در هوا به‌ عنوان خطرسازترین عامل در ایجاد آلودگی در سطح استان هستند.



مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره به فعالیت شبانه این کوره ‌ها، عنوان کرد: کوره‌ های آجرپزی و تولید ذغال‌ در حاشیه شهر و بیشتر به صورت شبانه فعالیت می‌کنند و سیستم آنها غیر قابل اصلاح است.

وی با بیان اینکه تمامی دستگاه‌ های نظارتی استان باید در جلوگیری از فعالیت‌ های غیرمجاز این کوره‌ها تلاش کنند، ادامه داد: اگر از فعالیت‌ غیر مجاز کوره ‌های آجرپزی و ذغال در حاشیه شهر جلوگیری نشود، مشکلات زیست محیطی فراوانی در آینده گریبانگیر استان قم خواهد شد.



نجیمی در ادامه از نصب ایستگاه ‌های ثابت سنجش آلودگی هوا در قم خبر داد و یادآور شد: ‌تا پایان برنامه چهارم توسعه باید دو ایستگاه ثابت سنجش آلودگی هوا در قم نصب شود که هم ‌اکنون نصب ایستگاه‌ ها در مرحله مکان یابی قرار دارد.



وی درباره مزایای این دستگاه ‌ها ادامه داد: ایستگاه‌ ثابت سنجش آلودگی هوا می‌تواند میزان آلودگی و مواد آلاینده در هوا را به مردم نشان دهد.