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۱۳ آذر ۱۳۸۶، ۱۰:۴۳

حضور سردار رویانیان در جلسه امروز شورای شهر

حضور سردار رویانیان در جلسه امروز شورای شهر

در جلسه امروز شورای شهر سردار رویانیان ، رئیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی گزارشی از عملیات و خدمات ترافیکی آن نیرو و عملکرد راهنمایی و رانندگی در تهران را ارائه می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه پنجاه و نهم شورای شهر که هم اکنون در حال برگزاری است در دستور جلسه خود بررسی 4 طرح و یک لایحه را توسط اعضای خود در نظر گرفته است.

بدین ترتیب بررسی یک فوریت طرح، تعیین بهای خدمات پسماندهای پزشکی، صنعتی و کشاورزی در محدود شهر تهران ، بررسی طرح " تعیین سلسله مراتب و فرایند نظام برنامه ریزی و طرحهای توسعه شهری " ، " بررسی طرح " تشکیل ستاد ساماندهی فعالیت سازمانهای مردم نهاد در شهر تهران " و در آخر " بررسی طرح " الزام شهرداری  تهران به ارائه کارنامه عملکرد  معاونین، شهرداران مناطق و مدیران شهرداری، 4 طرح در نظر گرفته شده در  دستور جلسه امروز را تشکیل می دهند.

همچنین اعضای شورای شهر، بررسی لایحه ساماندهی وضعیت سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران را در دستور جلسه امروز خود دارند.

 

کد مطلب 598310

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