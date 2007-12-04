به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه فاصله بین عید قربان تا عید غدیر حدود یک هفته است، از این رو این هفته به نام " هفته ولایت" نامگذاری شده که بنیاد بین المللی غدیر هر ساله به مناسبت این ایام ویژه برنامه هایی دارد که سال گذشته 77 مسابقه فرهنگی و 173 برنامه در اماکن متبرکه برگزار کرد و امسال نیز با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه برنامه هایی در نظر گرفته است.

پیش بینی شده امسال 6 هزار برنامه در امامزاده ها و اماکن متبرکه برگزار شود . همچنین برگزاری کنگره ادبی" ولاء " با گرایش شعر در منقبت حضرت علی (ع) و ولایت غدیر با نگاهی به سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی و همچنین برگزاری مسابقات همخوانی قرآن 2 و 3 دی ماه از برنامه های این هفته است.

110 پروژه عمرانی و 110 بوستان به نام غدیر در این هفته افتتاح خواهد شد و همایش " غدیر و فرهنگ کار" با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی نیز 18 آذر ماه برگزار می شود.

دانشگاه پیام نور نیز مسابقه کتابخانوانی از کتاب "خطبه غدیر" برگزار می کند و یک دوره آموزشی نهج البلاغه هم برای اساتید و کارکنان دانشگاه برگزار می کند که در پایان به آنها گواهی هم داده می شود.

با همکاری وزارت علوم و تحقیقات و فناوری قرار است " درج واقعه غدیر " در سرفصلهای دروس عمومی دانشگاهها قرار گیرد.

مسابقه عهدنامه مالک اشتر، حفظ خطبه و احادیث غدیر، خطاطی و نقاشی با موضوع غدیر، طرح غدیر در روزنامه های دیورای مدارس، نامگذاری مراکز آموزشی به نام غدیر نیز با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش انجام می شود.

همچنین پیش بینی شده مسابقات ورزشی به نام غدیر، حفظ خطبه غدیر، خوشنویسی از کلمات قصار حضرت علی (ع) در خوزستان، کنگره بین المللی غدیر در 11 و 12 دی ماه در مازندران و همایش علمی غدیر با عنوان " غدیر محور وحدت اسلامی " طی دو روز 5 و 6 دی ماه در هرمزگان برگزار شود.

مرکز تحقیقات امام علی (ع) نیز کتابخانه تخصصی امام علی (ع) را شامل 6 هزار جلد کتاب راه اندازی کرده است و پژوهش در زمینه طرحهایی چون " نقش امیر المؤمنین در حرکت تمدن اسلامی" ، " نقش امیرالمؤمنین در حفظ وحدت جامعه اسلامی" و طرح " تبیین بررسی موقعیت زنان در حکومت امام علی (ع) " را نیز در دست بررسی و پژوهش دارد.