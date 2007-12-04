حج در آئینه تصویر در موزه فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای معاصر فلسطین وابسته به فرهنگستان هنر اعلام کرد نمایشگاه "حج در آئینه تصویر" شامل یک بخش اصلی و دو بخش جنبی با نزدیک به 100 عکس است که با انتخاب و داوری هیئتی شامل عباس میرهاشمی، ‌محمد ستاری‌ و محمدمهدی رحیمیان به نمایش درمی‌آید.

در نمایشگاه "حج در آئینه تصویر" آثار عکاسانی چون علیرضا ابراهیمی، ‌نرگس امامی، ‌داود حیدری، محسن سلیمانی، ‌کمال‌الدین شاهرخ، ‌داود عامری،‌ رجبعلی قهرمانی، منوچهر یگانه‌دوست،‌ سهیلا هاشمی‌نژاد،‌ مجید ناگهی، احمد معینی جم و ... به نمایش گذاشته خواهد شد.

دو بخش جنبی این نمایشگاه با عنوان‌های ‌حج و جانباز شامل آثار رجبعلی قهرمانی و عکس‌های منوچهر یگانه‌دوست با تصاویری از حج و نیز عتبات عالیات از نزدیک به 40 سال پیش تاکنون خواهد بود. "حج در آئینه تصویر" همزمان با اول ماه ذیحجه سه‌شنبه ‌20 آذرماه علاقمندان را به تماشا دعوت می‌کند.