بند مشاوره روانشناختی در زندانهای خراسان جنوبی راه اندازی می شود

محمود امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند با اشاره به اینکه در مرحله اول حدود 60 زندانی تزریقی و و دارای سابقه به این بند خواهند رفت، افزود: در این راستا روانشناسان متخصص در خصوص اصلاح رفتار این افراد آنان را تحت درمان خاص قرار خواهند داد.

وی اعتبار راه اندازی این بند را 300 میلیون ریال عنوان کرد و اظهارداشت: این بند در اوایل ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

امینی سرانه فضای هر زندانی در خراسان جنوبی را پنج و نیم متر اعلام کرد و اظهار داشت: با بهره برداری از زندان بیرجند تا اوایل خرداد ماه سال آینده، این رقم به 10 متر افزایش می یابد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 530 زندانی شهرستان نهبندان در زندان بیرجند حبس می کشند، خاطرنشان کرد: در این راستا برای انتقال زندانیان به شهرستان محل سکونت، موافقتنامه ایجاد زندان نهبندان و فردوس در سال 87 امضاء شده است.

امینی عنوان کرد: ازمجموع 198 زندانی که به جرم استعمال مواد مخدر در زندان های استان بودند در حال حاضر تنها چهار زندانی معتاد در استان وجود دارد .

امینی با اشاره به اینکه اکثر زندانیان استان خراسان جنوبی یک یا دو روزدر زندان به سر می برند، یادآورشد: 86 درصد زندانیان به جرم حمل و توزیع مواد مخدر حبس شده اند .