به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طائب جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج که صبح امروز در نخستین همایش فرماندهان گردان های عاشورا، سازمان بسیج کارمندان، کارگران و اصناف کشور سخن می گفت، با بیان این مطلب اظهار داشت: امروز با حاکمیت اصولگرایان بر کشور و استقامت ملت ایران می بینیم که دشمن دیگر قادر نیست در هیچ زمینه ای به ما آسیب بزند و عملیات آنان از عملیات آفندی به پدافند تبدیل شده است.

وی افزود: در گذشته دشمنان اسلام با ابزار مختلف از جمله تحریم های اقتصادی، شاید می توانستند ضربه هایی را به ما بزنند ولی امروز با استقامتی که ملت ایران در برابر مشکلات و تحریم دشمنان از خود نشان داده، می بینیم که دیگر تحریم اقتصادی دشمن به هیچ وجه کارساز نیست.

جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج با اشاره به سنگ اندازی های استکبار جهانی در پرونده هسته ای کشورمان گفت: دشمن امروز ترس از این دارد که ایران هسته ای به قدرت بزرگ جهانی تبدیل شود و دهکده انرژی و سیاسی آنان را بر هم بزند و قدرت مطلق را از آنان بگیرد.

طائب یاد آور شد: دشمن برای اینکه قدرت خود را از دست ندهد، برای اروپا، آفریقا و حتی خاورمیانه برنامه ریزی هایی را از گذشته ترتیب داده تا بتواند با انجام آنان به اهداف شوم خود دست پیدا کند.

وی با اشاره به طرح شکست خورده استکبار جهانی در خاورمیانه بزرگ گفت: دشمن با هر بهانه در تلاش بود تا بتواند این طرح را در خاورمیانه اجرایی کند که حمله به لبنان در همین راستا بود ولی دیدیم که استقامت امت اسلامی از جمله حزب الله لبنان و مردم مظلوم فلسطین طرح آنان را در خاورمیانه سرکوب کرد.

جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج ادامه داد: امروز استقامت امت اسلامی باعث شده است تا تمامی تهاجمات دشمنان به خودشان برگردد. ملت ایران با استقامت و حفظ و پایداری از ارزش های انقلابی امروز به دنبال سازندگی است و می بینیم که چطور این استقامت باعث شده تا دشمن از اجرای برنامه هایش در قبال ما مایوس شود ولی با این حال می بینیم که دست از شیطنت های خود بر نمی دارد.

طائب خاطر نشان کرد: دشمن می داند که اگر ما به قله های پیشرفت و سعادت به خصوص در عرصه انرژی هسته ای و نانو فناوری دست پیدا کنیم دیگر کسی خریدار حرف استکبار جهانی نخواهد بود.

وی استقامت وسازندگی را مهمترین شیوه در مقابله با تهاجمات سیاسی اقتصادی فرهنگی دشمن خواند و گفت: دشمن می داند که اگر ما استقامت خود را از دست دهیم به راحتی می تواند با استفاده از تبلیغات روانی و تهاجم فرهنگی به ما ضربه بزند ولی دیدیم که تیزهوشی و درایت حضرت امام خمینی (ره) در آن دوران مبنی بر تشکیل بسیج 20 میلیونی در همین راستا بوده است زیرا کشوری که دارای بسیج 20 میلیونی باشد هیچ ابرقدرتی نمی تواند به او ضربه وارد کند.

جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج در ادامه سخنان خود ابراز عقیده کرد که امروز بسیاری از کشورهای اروپایی که در گذشته به عنوان کشورهای حیات خلوت آمریکا به حساب می آمدند، آگاه شده اند و فهمیده اند که تمامی برنامه های استکبار جهانی به ضرر آنان است و راه خود را از آمریکا جدا کرده اند.

طائب در بخش دیگری از سخنان خود به بسیج کارکنان، کارمندان و اصناف کشور اشاره کرد و گفت: امروز 11 میلیون از جمعیت ما در سراسر کشور را این سه قشر بسیجی تشکیل می دهند و شما نمایندگان این اقشار که امروز در این جلسه حضور دارید، باید تلاش کنید تا با برگزاری هم اندیشی و برنامه های سازمان دهی شده، انسجام قوی تری را در بین خود تشکیل و در راس آن معرفت دینی و سیاسی را قرار دهید زیرا چیزی که ما را در برابر تهاجمات و مشکلات پیروز می کند، معرفت دینی است.

وی گفت: آنهایی که قدرت خداوند را درک نکرده اند، قدرت های پوشالی دنیا را قدرت اصلی فرض می کنند و در مقابل هر نوع تهاجمات کوچک و بزرگ این قدرت ها جرات استقامت ندارند، بدانند که هیچ گاه به قله های افتخار و سعادت نخواهند رسید.

جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج گفت: اگر ما بر شعارهای انقلاب و قدرت الهی تکیه کنیم ، مطمئن باشید در دنیا و آخرت خداوند یاور ما خواهد بود البته برخی در ابتدا به قدرت الهی اعتقاد دارند اما در ادامه کم می آورند و رو به قدرت های پوشالی می کنند اما بدانند هیچ گاه پیروز و قدرتمند واقعی نخواهند بود چون منبع اصلی قدرت را فراموش کرده اند.

این مقام مسئول در بسیج پایان سخنان خود خطاب به بسیجیان سراسر کشور و حاضرین گفت: شما بسیجیان باید بدانید که با وحدت و استقامت شما، ملت فلسطین و لبنان هم امیدوارتر از گذشته به مقابله با دشمنان خواهند پرداخت و حتی در عرصه داخلی وخارجی کشور نیز مسئولان با قدرت و قوت دل بالایی پا به میدان خواهند گذاشت.

بنا بر این گزارش، در این مراسم همچنین بسیجیان سراسر کشور یک میلیارد و 795 میلیون ریال به حزب الله لبنان کمک مالی کردند و "علی زائر" به نمایندگی از حزب الله لبنان این کمک بسیجیان را دریافت کرد.

وی طی سخنانی کوتاه نیز گفت : بنده ضمن تشکر از شما بسیجیان ایران اعلام می کنم که حمایت معنویت اسلام مخصوصا بسیجیان ایران از بسیجیان لبنان و فلسطین باعث افتخار و وحدت هر چه بیشتر ما در مقابله با دشمن خواهد شد.

نماینده حزب الله لبنان گفت: ارزش حمایت های معنوی شما بیشتر از این مبلغی است که امروز شما به بسیجیان حزب الله لبنان کمک کردید زیرا حمایتهای معنوی شما باعث می شود تا ما بتوانیم با استقامت بیشتری در برابر دشمن ایستادگی کنیم ودشمن را از حمله به کشورمان مایوس کنیم.

علی زائر نماینده حزب الله کمک مالی امروز را از دستان حجت الاسلام طائب جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج دریافت کرد.

دویست و شصت تخته فرش و 376 تخته پتو هم کمکهای غیر نقدی بسیجیان ایران به حزب الله لبنان بود که همراه کمکهای مالی تحویل نماینده حزب الله لبنان شد.