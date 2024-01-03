هویت ستاد کانون های مساجد با وجود بچه های مسجدی معنا پیدا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اله ویردی زاده در دیدار با مدیر و کارکنان ستاد هماهنگی کانونهای مساجد هرمزگان، پیشاپیش سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه (س) را تبریک گفت و اظهار کرد: حضرت زهرا (س) الگوی برجسته و شاخصی برای زنان و مردان در همه تاریخ و جغرافیای جهان است.
وی با بیان اینکه هویت ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد با وجود بچههای مسجدی گره خورده است، افزود: ارتباط بچههای مسجد با ستاد باید به صورت منظم برقرار باشد.
معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور در ادامه با قدردانی از همه کسانی که در احداث ساختمان ستاد هماهنگی کانونهای مساجد هرمزگان همکاری داشتهاند، گفت: هرمزگان با دارابودن بیش از یکهزار کانون با پراکندگی از غرب به شرق به طول هزار و ۴۰۰ کیلومتر نیاز به فضای مستقل و مناسبی برای ارائه خدمات به بیش از ۱۳۰ هزار نفر عضو کانونها داشت که این مهم محقق شد.
اله ویردی زاده با اشاره به اینکه نگاه بروکراسی در ارتباطات اداری در مورد بچههای مسجد بی معناست، گفت: نباید فضایی که در ساختار فیزیکی و ستادی ما قرار گرفته است توفیق خدمت به بچههای مسجد را سلب کند.
وی افزود: لذت کار ما زمانی است که محل تردد و رجوع اعضای کانونها باشیم.
اسلام خواجه یی، سرپرست ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد هرمزگان نیز گزارش جامع و کاملی از عملکرد ۹ ماهه ستاد این استان ارائه کرد.
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