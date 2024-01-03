به گزارش خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها؛ شیرین اسلوب: این روزها حال و هوای مشگین‌شهر نیز همانند سایر شهرها و استان‌های کشور متفاوت است به هر نقطه‌ای از شهر که می‌رویم عکس‌ها و بنرهایی زیبا از سردار بزرگ سپاه اسلام جلوی چشمانمان نمایان می‌شود و در کنار آن مردم با برپایی ایستگاه‌های صلواتی، نوحه‌خوانی و دسته‌جات عزاداری، عشق و ارادت خود را به سردار دل‌ها نشان می‌دهند و همچنان در سوگ سردار دل‌ها عزادار هستند.

در برخی از محلات هم مردم حجله‌ای برای سردار برپا کردند و به یاد ایشان، فاتحه‌ای می‌خواندند و فتح الفتوح‌های او را برای همه تبیین می‌کنند.

شهر رنگ و بوی غم و مات به خود گرفته و غرق نوحه و ندبه است، برای شهیدانی که زنده‌تر از همیشه خنکای نسیم حیات را به سوی ما آورده‌اند.

سردار همه جا هست در قاب عکس روی دستان مردم، همه جا پر از لبخند سردار است چه شادمان می‌روی سردار!

با وجود شلوغی و ازدحامی که همه از قبل آن را پیش‌بینی می‌کردند مردم زیادی با فرزندان کوچک و حتی شیرخواره خود در این مراسم شرکت کرده بودند نوزادانی که توی کالسکه‌هایشان نشسته بودند یا بچه‌های خردسالی که با سربند و چفیه و پیراهن‌های مشکی جلوتر از پدرها راه می‌رفتند.

ویژگی‌های سردار سلیمانی برای نسل جدید تبیین شود

صادق صمدی، رئیس تبلیغات اسلامی مشگین‌شهر ایمان و اخلاص، ایثار و مقاومت، منش و شخصیت، ساده زیستی، ولایت‌مداری و اطاعت از رهبری را از مهمترین ویژگی‌های سردار سلیمانی برشمرد و گفت: باید این ویژگی‌ها به عنوان الگو برای نسل جوان تبیین و نهادینه شود.

یک شهروند در مصاحبه با خبرنگار مهر گفت: ما می‌مانیم و داغ حرف‌هایی که برای همیشه در دلمان می‌ماند ما می‌مانیم و لبخندهای تو که تمام شهر را پر کرده است ما می‌مانیم و بهتی که تمام نمی‌شود.

زینب قادری، یک شهروند دیگر در وصف سردار دل‌ها بیان کرد: «زمانی که سردار شهید شدند در آن لحظه استرس تمام وجودم را گرفت، باور نمی‌کردم شهید شده باشد، فقط گریه می‌کردیم ما سایه سرمان را از دست دادیم شب‌ها با آرامش و خیال راحت می‌خوابیدیم چرا که ما حاج قاسم را داشتیم و خیالمان راحت بود و در یک جمله می‌گویم که او محافظ ایران و قهرمان ملت بود.»

شهروند دیگری گفت: حضور امروز اقشار مردم دوشادوش هم بازوان، دشمنان سردار دل‌ها را باز هم لرزاند.

و در آخر سخنم سردار خوبی‌ها حاج قاسم سلیمانی در بستری آرام بخواب و بدان که این ملت بی دفاع نخواهد ماند و در راستای به تحقق پیوستن آرمان‌های الهی ات و در پیرو راه پر فروغت بی گمان حاج قاسم‌های سلیمانی بسیار زیادی سر بر خواهند آورد تا راه شما را ادامه دهند.