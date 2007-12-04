اصفهان میزبان مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد مقرر شده بود که مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان کشورمان جهت اعزام به رقابت‌های آسیایی کره جنوبی طی روزهای 20 و 21 دی ماه سال جاری برگزار شود که استانهای قزوین، مرکزی و اصفهان آمادگی خود را برای برگزار این دوره از پیکارها اعلام کرده بودند.

براساس این گزارش، فدراسیون کشتی با بررسی امکانات و شرایط موجود میزبانی این دوره از مسابقات انتخابی را که با شرکت حدود 60 کشتی‌گیر و روی 2 تشک با حداقل سه دور کشتی برگزار خواهد شد را به اصفهان اعطاء کرد.

رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان آسیا که ملاک کسب سهمیه المپیک نیز می باشد اواخر اسفند ماه در کره جنوبی برگزار خواهد شد.

