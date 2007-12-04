دکتر سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی و وزیر سابق امور خارجه کشورمان در بازدید از خبرگزاری مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: خبرگزاری مهر تا کنون پیشرفت خوبی در عرصه خبر داشته و همانگونه که اخبار آن اعلام شده، دولت هم این رسانه را در برخی حوزه ها در جایگاه نخست ارزیابی کرده است.

وی افزود: خبرگزاری مهر طبعا باید اهداف و منافع عالی کشور را مد نظر قرار دهد و به این موضوع توجه کند که چگونه کار کند.

خرازی ادامه داد: باید آگاه باشید که درصدد انجام چه خدمتی هستید.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی خاطرنشان کرد: در راه رسیدن به اهداف باید دشورای ها را تحمل کرد و راه برون رفت از مشکلات را با متانت و درستی یافت.

وزیر سابق امور خارجه همچنین تاکید کرد: آنچه مهم است، تولیدات خبری شماست و باید دید این محصولات خبری تا چه اندازه مفید بوده و نظام از آن رضایت دارد.

دکتر خرازی همچنین از پیشرفت خبرگزاری مهر مجددا ابراز خرسندی کرد و گفت: از اینکه خبرگزاری مهر با وجود برخی کمبودها و مشکلات، روی پای خود ایستاده خوشحالم و امیدوارم شاهد توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر این مجموعه اطلاع رسانی در کشور در آینده باشم.