ثبت دیجیتالی بیش از ۸۵ هزار سند شهدا و جانبازان در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، جمال اسدی اظهار کرد: از این تعداد بیش از ۶۵ هزار سند مربوط به شهدا، ۱۳ هزار و ۳۰۰ سند مربوط به جانبازان استان (۵۰ درصد به بالا) و ۶ هزار و ۸۹۰ سند مربوط به آزادگان استان بوده است.

وی عنوان کرد: اسناد فرهنگی دیجیتالی شده شامل خاطرات، یادداشت‌ها، وصیت نامه، عکس‌ها، صوت و…می شود.

وی گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام با تشکیل کارگروه‌های جمع‌آوری اسناد، آثار فرهنگی شهیدان، جانبازان و آزادگان را از خانواده‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی گردآوری می‌کنند.

اسدی بیان کرد: استان ایلام دارای سه هزار شهید، ۱۵ هزار جانباز و ۳۳۷ آزاده از دوران دفاع مقدس است و قطعاً دیجیتالی کردن اسناد نقش مهمی در ترویج و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان و نوجوان دارد.