فرصت یک هفته ای فدراسیون والیبال به استقلال / گنبدی ها در آستانه حذف از لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، محدودیت های مالی که از ابتدای رقابت های لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور گریبانگیر استقلال گنبد بود به حدی رسیده است که مانع سفر این تیم به مشهد برای انجام دیدار هفته هشتم لیگ برتر برابر بانک صادرات ایران شد.

مسئولان باشگاه استقلال گنبد و هیئت والیبال استان گلستان طی درخواست کتبی از فدراسیون والیبال خواسته اند دیدار چهارشنبه را لغو و به زمان دیگری موکول کنند تا بتوانند بدون دغدغه و نگرانی از بازی چاره ای برای مشکلات مالی خود بیندیشند.

استقلال گنبد از ابتدا با پشتوانه حمایت جهاد کشاورزی و استانداری گلستان برای حضور در لیگ 86 اعلام آمادگی کرد. طبق بند "ب" ماده 117 این دو ارگان باید به ترتیب 200 و 50 میلیون تومان به حساب باشگاه استقلال گنبد واریز کنند. در حالیکه اختلاف نظر در مورد چگونی اجرای این بند باعث شده تا به امروز که بیش از دو ماه از آغاز رقابت های لیگ برتر می گذرد هیچ مبلغی از سوی جهاد کشاورزی و استانداری گلستان به استقلال گنبد تعلق نگیرد. همین مسئله باعث تشدید مشکلات مالی تیم شده است. این موضوع در روند نتیجه گیری استقلال تاثیرگذاربوده است. گنبدی ها با 8 امتیاز از 7 بازی خود در رده دوازدهم جدول ایستاده اند.

به هر روی نورقلی نیازی رئیس هیئت والیبال استان گلستان مصمم است تا از حضور تنها نماینده این استان در لیگ برتر والیبال دفاع کند :" گنبد به عنوان مهد والیبال ایران باید حداقل یک نماینده در لیگ برتر داشته باشد. در این راستا تمام عوامل باید کمک کنند تا این مهم تحقق پیدا کند. به همین دلیل طی یکی دو روز آینده با مسئولان جهاد کشاورزی و استانداری گلستان جلساتی را برگزار خواهیم کرد تا بتوانیم باشگاه استقلال گنبد را از حمایت مالی برخوردار کنیم. حتی اگر لازم باشد با محمدرضا یزدانی خرم مسئول اجرایی بند "ب" ماده 117 هم به طور حضوری مذاکره می کنیم."

این درحالیست که فدراسیون والیبال تنها یک هفته به استقلال گنبد فرصت داده تا نسبت به مرتفع کردن مشکلات فعلی خود اقدام کند درغیر این صورت این تیم را از حضور در ادامه رقابت های لیگ برترمحروم می کند.

محمود حداد رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال در این رابطه گفت: "فدراسیون والیبال فقط با لغو بازی فردا موافقت کرده است. اگر گنبدی ها هفته آینده هم حاضر به انجام بازی خود نشوند به طور حتم از فهرست لیگ برتری ها خذف می شوند. در واقع مسئولان استقلال گنبد تنها یک هفته فرصت دارند تا برای رفع مشکلات مالی خود اقدام کنند در غیر این صورت لیگ برتر را با 12 تیم ادامه می دهیم."