احداث پردیس معلولان در بوشهر اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمودی سه شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با پیگیری‌های متعدد به صورت مذاکره و مکاتبه طی ۵ ماه گذشته که با سازمان بهزیستی کشور در خصوص احداث پردیس توانمند سازی معلولان به صورت مشارکت در ساخت توسط بخش غیر دولتی اقدام لازم با اخذ مصوبه از کمیته راهبردی املاک و مستغلات بهزیستی کشور و مصوبه کار گروه استانی مولد سازی دارایی‌های دولت، این آرزوی دیرینه در راستای خدمت به جامعه هدف در مسیر آماده سازی برای فراخوان و اجرایی شدن قرار گرفت.

سرپرست بهزیستی استان بوشهر گفت: پردیس کارآفرینی و توانمندسازی مسیر اشتغال مددجویان را تسهیل می‌کند و بالی برای پرواز و رفع نیازهای روحی و اجتماعی افراد دارای معلولیت است.