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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۹:۴۳

فرماندار همدان:

مجلس ریل‌گذار حرکت سایر قوا است

مجلس ریل‌گذار حرکت سایر قوا است

همدان-فرماندار همدان مجلس را ریل‌گذار حرکت سایر قوا دانست و گفت: حضور افراد متعهد، انقلابی و کاربلد در این عرصه مهم تسهیل کننده حرکت کشور در مسیر توسعه و پیشرفت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم مخفی شامگاه سه‌شنبه در مسجد امام حسن (ع) حصار امام (ره) با تبریک میلاد حضرت زهرا (س) و گرامی داشت سالروز شهادت شهید سلیمانی، گفت: این شهید سعید الگوی کامل اخلاص، تعهد و کار جهادی برای همگان است.

وی با بیان اینکه برگزاری انتخابات یک مقطع بسیار مهم است که همه باید با حساسیت به آن توجه کنند، افزود: برای شکل‌گیری یک مجلس قوی و کارآمد حضور حداکثری نیاز است.

فرماندار همدان مجلس را ریل گذار حرکت سایر قوا دانست و گفت: حضور افراد متعهد، انقلابی و کاربلد در این عرصه مهم تسهیل کنند حرکت کشور در مسیر توسعه و پیشرفت است.

در این برنامه نماینده هیأت امنا مسجد و فرمانده بسیج محله به بیان مشکلات پرداختند و فرماندار دستور پیگیری و رسیدگی لازم را صادر کرد.

کد مطلب 5983750

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