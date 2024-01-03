به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین کثیرلو شامگاه سهشنبه در همایش بزرگ «قاسم، فرزند کوثر» به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) در اردبیل، با گرامیداشت سالروز حماسه نهم دی ماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، این روز را نماد قانونمداری عنوان کرد و گفت: در این روز بنا به فرموده مقام معظم رهبری، قانون فصلالخطاب همه مباحث و مسائل پیش آمده عنوان شد و همه ملزم به پیروی از آن شدند و مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی نیز با حضور میلیونی در خیابانها با حمایت از فرامین مقام معظم رهبری بر لزوم تبعیت از اجرای قانون در کشور صحه گذاشتند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، ایشان را قهرمان ملی عنوان کرد و افزود: این شهید والامقام تمام عمر خود را صرف مبارزه با دشمن، دفاع از میهن اسلامی و حریم و حرم ائمه اطهار (ع) صرف کردند و سرانجام با دلی صاف و آکنده از ایمان تعهد و اخلاق به سوی معبود حق خود شتافتند.
رییس کل دادگستری استان اردبیل با تبریک فرا رسیدن سالروز میلاد حضرت زهرا (س) به ذکر فضائل اخلاقی و شخصیتی حضرت زهرا (س) پرداخته و سیره زندگی آن بزرگوار را اسوه و الگوی ماندگار برای تمامی زنان جهانیان دانست که پیروی از آن موجب رستگاری دنیوی و آخروی آنها خواهد بود.
حجتالاسلام کثیرلو تصریح کرد: مکتب حضرت زهرا (س) مسئولیت ایجاد میکند و این مسئولیتپذیری در جامعه و انجام وظایف به صورت درست و به موقع آن یکی از مهارتهای مهم در توسعه فردی و از طرفی موجب پیشرفت و ترقی کشور در همه زمینههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و… میشود.
وی از جامعه خیران استان به ویژه جامعه بانوان خیر استان که با کمکهای خود موجبات آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و نیازمند از زندانهای استان را فراهم میکنند، قدردانی کرد.
رییس کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد: امروز نیز به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر و نیز گرامیداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی زمینه آزادی ۳۰ تن از محکومان مالی جرایم غیرعمد از زندانهای استان فراهم شد.
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