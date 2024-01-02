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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۰:۰۳

فرمانده انتظامی شهرستان گناوه:

دستگیری ۹ سارق در گناوه/ ۱۷ فقره سرقت کشف شد

دستگیری ۹ سارق در گناوه/ ۱۷ فقره سرقت کشف شد

گناوه- فرمانده انتظامی شهرستان گناوه از اجرای طرح امنیت محله محور در این شهرستان خبر داد و گفت: در اجرای این طرح ۱۷ فقره سرقت کشف و ۹ سارق و مالخر دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن غضنفری سه شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان گناوه پس از هماهنگی با مرجع قضائی طرح امنیت محله محور را به مدت پنج روز و با هدف تأمین نظم، امنیت و آرامش اجرا کردند.

وی افزود: طرح امنیت محله محور را با هدف تأمین نظم، امنیت و آرامش و پاسخگویی به درخواست‌ها و مطالبات عمومی اجرا شد که از نتایج این طرح شناسایی و دستگیری هفت نفر سارق و ۲ نفر مالخر و کشف ۱۷ فقره انواع سرقت‌ها بود.

فرمانده انتظامی شهرستان گناوه در خاتمه تأمین امنیت جامعه را مهمترین دغدغه پلیس دانست و با قدردانی از نگاه حمایتی مردم، مسئولان و اصحاب رسانه نسبت به موضوع نظم و امنیت خاطر نشان کرد: پاسخ گویی به مطالبات مردمی از اولویت‌های فراجا در سال ۱۴۰۲ است.

وی گفت: از مردم و معتمدین درخواست می‌شود که در اجرای طرح امنیت محله محور جهت کنترل جرم و تأمین امنیت شهروندان با پلیس همکاری سازنده داشته باشند.

کد مطلب 5983772

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