وزیر دادگستری یمن بر نقش کشورهای اسلامی در مبارزه با جرایم سازمان یافته تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، وزیر دادگستری یمن، امروز در اجلاس روسای قوه قضائیه کشورهای اسلامی را فرصت خوبی برای مبادله افکار و تبادل نظر در بخشهای قضایی و حقوقی عنوان کرد و افزود: از این اجلاس می توان برای قانونگذاری میان کشورهای اسلامی و تبادل تجربیات استفاده نمود.

وی مطالعه و بررسی مشکلات امروز جهان اسلام را ضروری دانست و افزود: محورهای مورد بحث دراین اجلاس اشاره ای به این چالش ها دارد.

وزیر دادگستری یمن مفاهیم و پرونده های سخت مانند تروریسم ، پول شویی ، مبارزه با فساد و مواد مخدر را به عنوان مسائلی عنوان کرد که امروز جوامع اسلامی به آن مبتلا هستند و گفت: این مسائل امروز به طور مستقیم منافع و امنیت کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی همچنین بر ایفای نقش کشورهای اسلامی در خصوص مبارزه با جرایم سازمان یافته مبنی بر شریعت و دین تاکید کرد.

وزیر دادگستری یمن روابط جمهوری یمن را با جمهوری اسلامی ایران خوب اعلام کرد و گفت: روابط ما بر اساس احترام متقابل و توسعه روز افزون است .

وی خاطرنشان کرد: ما در خدمت توسعه روابط میان کشورهای جهان اسلامی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده هیئت سوریه نیز دراین اجلاس گفت: ایران طی یک سال گذشته دو اجلاس که یکی از آنها دادستان های پایتخت های کشورهای اسلامی بود را برگزار کرد که جای تشکر و قدردانی دارد.

وی تصریح کرد: اجلاس امروز تلاش دارد پایه تشکیل اتحادیه دستگاههای قضایی کشورهای اسلامی را بنا کند و جای خوشحالی است که ایران عهده دار تحقق این گام پربرکت شده ا ست.

وی ادامه داد: ما نگاه خوشبینانه به این اجلاس داریم وامیدواریم جهان اسلام شاهد شکل گیری اتحادیه دستگاههای قضایی کشورهای اسلامی باشد چرا که باعث نزدیک شدن دیدگاههای جهان اسلام خواهد شد و دنیای اسلام را در محافل بین المللی یاری می کند.

نماینده هیئت قطر نیز در اجلاس روسای قوه قضائیه کشورهای اسلامی تاکید کرد: ما به دنبال تشریک مساعی برای تبادل نظر در مسائل حقوقی هستیم تا بتوانیم دستگاه قضایی کشور خود را گسترش دهیم .

وی تاکید کرد: قطعا چیزی جز پایه های عدل و اصول عدالت نمی تواند کشورهای ما را مصون بدارد و از این سو است که می توانیم علیه مخاطرات بر ضد کشورمان مقابله کنیم .

وی تاکید کرد: قضاوت در اسلام از سنت پیامبر (ص) الهام گرفته شده و چهره روشنی دارد چرا که شرع مقدس اسلام نیز بیش از ادیان آسمانی به دنبال پی ریزی عدالت است پیش از آنکه تمدن اسلام به دنبال عدالت رفته باشد اسلام منادی قسط وعدل و سرچشمه عدالت بوده است.

نماینده هیئت قطر در ادامه اظهار داشت: نهادهای بین المللی همواره به این موضوع اذعان نموده اند که اسلام انعطاف پذیری بسیاری دارد و می تواند در عرصه های مختلفی اجرا شود. و شرع اسلام نمونه هایی زیادی از این موضوع را در اختیار دارد و می توان بر اساس اسلام میان مردم قضاوت صحیحی انجام داد.

وی با بیان اینکه اصل مستقل بودن به مرحله اجرا در آمده است گفت: قضات در کشور ما مستقل عمل می کنند وهیچ دستگاهی نمی تواند به آنان اعمال نظر کند.

نماینده هئیت عراق نیز در این اجلاس گفت: همواره برای تلاشگران عرصه عدالت و کسانی که به کرامت انسانی احترام می گذارند ارزش قائل هستیم و قضاتی که بدور از تاثیر گذاری از بخش های مختلف حاکمیت فعالیت می کنند را قابل تقدیر می دانیم .

وی در خصوص عدالت در قضا گفت: کشورهای پیشرفته نیز حتی حقی برای شهروندان خود قائل هستند که در گستره قضا زیر چتر عدالت قرار گیرند و استقلال کار قضا نیز به این معنا است که قاضی با بی طرفی کامل اجازه صدور رای داشته باشد و تحت تاثیر مسائل مادی و معنوی قرار نگیرد چرا که عدالت بدون استقلال وجود خارجی ندارد.

نماینده هیئت عراق گفت: برای تحقق استقلال در قوه قضائیه باید بودجه ویژه ای به آن اختصاص داده شود تا بتواند از تاثیر پذیری دیگران در امان باشد و به قضاوت عادلانه دست یابد.

وی تصریح کرد: قضات باید ولایت داشته باشند تا در تمامی منازعات رای دهند و سلطه ای بر آنان اعمال نظر نکنند.

وی خاطرنشان کرد: کار قضایی باید جدا از قوه مجریه و سایر قوا انجام شود.

وی در مورد نحوه دادرسی در عراق گفت: بیش از 4 هزار سال قبل حمورابی در این سرزمین لایحه عدالت را نوشت پس ما ساز وکار قضایی پیش از اسلام هستیم اما زمانی که دیانت اسلام به سرزمین ما آمد قضاوت منزلت و جایگاه ویژه ای پیدا کرد زیرا قضاوت در چارچوب حکم معنا پیدا می کند.

نماینده هیئت عراق با بیان اینکه استقلال در قضاوت با به رسمیت شناخته شدن دستگاه حاکم معنا پیدا می کند افزود: پس از سال 2003 و سقوط حکومت صدام وجدان هایی بیدار در عراق اقدام به تشکیل قوه قضاییه مستقل از دولت سیاسی را کردند و به دنبال فشارهای زیاد در این زمینه تصمیم بازگشت شورای قضایی گرفته شد و با بازگشت آنها استقلال کار قضا شکل گرفت و بودجه ای نیز برای آن اختصاص داده شد.

وی یاد آور شد: دستگاه قضایی عراق فقط کار قضایی عراق را دنبال می کند و رئیس سلطه قضایی کشور ما در ارتباط با رئیس کشور مستقل است چرا که رئیس کشور سمبل حکومت در کشور عراق است و قوه قضائیه ما با داشتن بودجه مستقل دارای استقلال کار قضایی است.

وی خاطرنشان کرد: احکام و تصمیمات دادگاه پس از رسمیت و قطعیت اجرا می شود و هیچ دستگاهی حق تاثیر گذاری و جلوگیری از اجرای آن را ندارد.

نایب رئیس عالی دادگاه عمان نیز دراین اجلاس گفت: بر اساس قوانین شریعت اسلام ظلم می بایست از جامعه بشری محو شود و حرکت به سمت تعالی شکل گیرد همچنین اسلام احکام گویا و توانمندی در مسائل حقوقی و قضایی دارد که یکی از مهمترین آنها اصل برائت است که می تواند از اصول اولیه کشورهای اسلامی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون بشریت طعم آزادی و استقلال را جز در کار قضا ندیده است.

نماینده هیئت عربستان نیز گفت: شمولیت شریعت اسلام و امنیت و آسایش حاصل از اجرای این شریعت بر ما لازم می دارد تا این آیین را به کشورها و دولتهای دیگر معرفی کنیم تا آثار خیر این دین بتواند برای جامعه بشری نیز مفید و موثر واقع شود.

هادی شیخ تصریح کرد: رجال جهان اسلام امروز در این اجلاس حضور پیدا کردند تا مبنای عدالت را در قوه قضائیه پی ریزی کنند و مناقشات و مسائل دستگاه قضایی کشورهای خود را بر طرف کنند.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری این اجلاس بیانگر اهتمام مسئولان جمهوری اسلامی است که این مفاهیم را مورد توجه قرار می دهند و ما نیز امیدواریم اهداف این همایش عملی شود و نتایج مثبتی از آن به دست آید.