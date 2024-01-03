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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۹:۱۶

پس از بهبود و تیمار؛

یک بهله عقاب در ارتفاعات شیروان رهاسازی شد

یک بهله عقاب در ارتفاعات شیروان رهاسازی شد

بجنورد_ رییس اداره حفاطت محیط زیست شیروان از رهاسازی یک بهله عقاب پس‌از بهبود و تیمار خبر داد.

میثم باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک بهله عقاب طلایی مصدوم که توسط یکی از شهروندان در ارتفاعات اطراف شیروان یافت شده بود، پس از تحویل به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مورد تیمار، درمان و با بهبودی کامل قرار گرفت.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شیروان گفت: این عقاب طلایی پس از کسب بهبودی و آمادگی پرواز با حضور دوستداران محیط زیست در زیستگاه خود واقع در ارتفاعات شهرستان رهاسازی شده و به طبیعت بازگشت.

وی اظهار کرد: عقاب طلایی به عنوان یکی از پرندگان شکاری در فهرست پرندگان حمایت شده ایران قرار دارد و دارای ارزش حفاظتی است.

کد مطلب 5983863

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