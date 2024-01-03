سامانه بارشی وارد استان سمنان شد/ بارش برف در مناطق شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز استان سمنان میزبان سامانه کم فشار بارشی و برودتی است که نیمه شمالی استان را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. بیشترین میزان فعالیت این سامانه در نوار شمالی و ارتفاعات استان خواهد بود.

آسمان مرکز استان سمنان امروز چهارشنبه ابری است و در ارتفاعات شمال سمنان مانند آهوان شاهد بارش هستیم از سوی دیگر بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان ۱۲ و سه درجه بالای صفر اعلام شده است. البته بارش‌ها در ارتفاعات سمنان خواهد بود و در شهر سمنان به جز تداوم غبار و آلاینده‌ها پدیده خاص جوی دیگری مورد انتظار نیست.

طبق اعلام سازمان هواشناسی سمنان بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و نقشه‌های پیش یابی، شدت افزایش غبار و آلاینده‌های جوی در نواحی صنعتی استان سمنان بیشتر است. علت این پدیده اما وارونگی هوا است که به واسطه آلاینده‌های بسیار زیاد، هوای گرم در سطح زمین و زیر لایه‌های هوای سرد محبوس می‌شود.

از آنجا که فعالیت سامانه بارشی فقط در نیمه شمالی و ارتفاعات استان سمنان خواهد بود، انتظار می‌رود که با تداوم بارش‌ها در کوه‌های شمالی استان هوای شهرها و نواحی مختلف همجوار این مناطق، قدری سردتر شود.

از فردا کم کم شاهد خروج سامانه کم فشار بارشی از استان سمنان خواهیم بود اما از روی یکشنبه مجدداً سامانه بارشی دیگری به استان وارد خواهد شد تأثیرات این سامانه بسیار شدید بوده و همه نواحی استان را هم در بر خواهد گرفت.

آسمان شاهرود هم ابری است بیشینه و کمینه دمای هوا ۹ و یک درجه بالای صفر اعلام شده و در ارتفاعات این شهرستان هم شاهد بارش برف و باران خواهیم بود. بیشینه و کمینه دمای هوای شهر مجن در شمالی شاهرود پنج درجه بالای صفر و سه درجه زیر صفر خواهد بود و در این منطقه امروز شاهد بارش خواهیم بود.

در میامی آسمان نیمه ابری است بعد از بارش‌هایی که در روزهای اخیر در کالپوش صورت گرفت آرامش به جو این منطقه بازگشته است بیشینه و کمینه دمای هوای شهرستان میامی ۱۴ و پنج درجه بالای صفر اعلام شده است.

هم اکنون دمای هوا در دامغان چهار درجه بالای صفر است صبح سرد دامغانی‌ها با وزش باد نیز همراه شده و سرما را تشدید کرده است. آسمان دامغان ابری است و در شمال این شهرستان بارش را شاهد خواهیم بود.

بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز دیار صد دروازه ۱۱ و چهار درجه بالای صفر خواهد بود و کم کم از روز یکشنبه هفته آینده مردم دامغان باید خود را برای بارش و برودت هوا آماده سازند بارش‌هایی که دو روز به طول خواهد انجامید.

در گرمسار آسمان صاف همراه با ابرهای پراکنده است بیشینه و کمینه دمای هوای ۱۶ و شش درجه بالای صفر اعلام شده و پدیده خاص جوی در این شهرستان مشاهده نمی‌شود حتی برای روز یکشنبه که اکثر نواحی استان شاهد بارش خواهند بود در گرمسار، وزش باد شدید پیش بینی شده است.

برای شهمیرزاد و مهدیشهر نیز بارش برف و باران برای امروز پیش بینی شده است بیشینه و کمینه دمای هوای شهمیرزاد این شهر زیبای گردشگری هفت درجه بالای صفر و سه درجه زیر صفر گزارش شده است.