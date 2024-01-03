استاندار کرمانشاه به شهرستان هرسین سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدطیب صحرایی استاندار کرمانشاه صبح چهارشنبه در سفر شهرستانی خود با استقبال فرماندار و امام جمعه شهرستان برای دومین بار وارد «هرسین» شد.
محمدطیب صحرایی در ابتدای سفر خود با حضور در مزار شهدای شهر هرسین با اهدای گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدا ادای این شهرستان احترام کرد.
سفرهای شهرستانی استاندار در سال ۱۴۰۲ با رویکرد جدیدی انجام و مشکلات و دغدغههای اصلی هر شهرستان با حضور معاونان استاندار، مدیران استان و شهرستان و صاحب نظران آن حوزه بررسی و پیگیری میشود.
در سفر امروز هم معاونان استاندار حضور دارند و مسائل و طرحهای حوزه خود را بررسی و جمع بندی آن را در جلسه شورای اداری شهرستان ارائه میکنند و در نهایت به صورت مصوبات عملیاتی در خواهد آمد.
بخش عمده اقدامات کارشناسی هم در جلسات و بازدیدهای تیمهای اعزامی استاندار در روزها و هفتههای گذشته و پیش از سفر انجام شده است.
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