  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۳ دی ۱۴۰۲، ۹:۰۴

استاندار کرمانشاه به شهرستان هرسین سفر کرد

استاندار کرمانشاه به شهرستان هرسین سفر کرد

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه برای بررسی آخرین وضعیت و شرایط شهرستان هرسین به همراه معاونین و مدیران اجرایی استان به این شهرستان سفر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدطیب صحرایی استاندار کرمانشاه صبح چهارشنبه در سفر شهرستانی خود با استقبال فرماندار و امام جمعه شهرستان برای دومین بار وارد «هرسین» شد.

محمدطیب صحرایی در ابتدای سفر خود با حضور در مزار شهدای شهر هرسین با اهدای گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدا ادای این شهرستان احترام کرد.

سفرهای شهرستانی استاندار در سال ۱۴۰۲ با رویکرد جدیدی انجام و مشکلات و دغدغه‌های اصلی هر شهرستان با حضور معاونان استاندار، مدیران استان و شهرستان و صاحب نظران آن حوزه بررسی و پیگیری می‌شود.

در سفر امروز هم معاونان استاندار حضور دارند و مسائل و طرح‌های حوزه خود را بررسی و جمع بندی آن را در جلسه شورای اداری شهرستان ارائه می‌کنند و در نهایت به صورت مصوبات عملیاتی در خواهد آمد.

بخش عمده اقدامات کارشناسی هم در جلسات و بازدیدهای تیم‌های اعزامی استاندار در روزها و هفته‌های گذشته و پیش از سفر انجام شده است.

کد مطلب 5983904

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها