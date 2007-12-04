به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش روز 17 آذر ساعت 10 با سخنرانی ژاله فروهر، نوش آفرین انصاری و ناهید معتمدی آغاز می شود. در ادامه، علی بوذری گزارشی از جشنواره تصویرگری شاهکارهای ادبی ارائه می کند و سپس نشستهای تخصصی با موضوعات زندگینامه مولانا برای کودکان و نوجوانان، آثار مولانا و نشر الکترونیک و توجه به کودکان، بازآفرینی و بازنویسی آثار مولانا برای کودکان و نوجوانان و مولانا و پدیدآورندگان آثار برای کودکان برپا می شود.

اجرای نمایش، مثنوی خوانی، موسیقی سنتی، پخش فیلمهای "فیل در تاریکی" و "رستاخیز عشق" و... دیگر بخشهای این همایش را در همان روز تشکیل می دهند.

برنامه‌های جانبی همایش نیز در گالری انتظامی، میرمیران و نامی برگزار می‌شوند. در گالری انتظامی مجموعه‌ای از آثار نقاشی و حجم کودکان و نوجوانان براساس داستانهای مولانا برگزار می‌شود. همچنین در گالری میرمیران و نامی آثار تصویرسازی براساس داستانهای مولانا به نمایش درمی‌آید. این آثار هنرمندان تصویرگر در فرهنگسرای نیاوران با عنوان جشنواره تصویرگری شاهکارهای ادبی در معرض دید قرار گرفته بود. در اتاق یاس نیز کودکان با آثار مولانا آشنا می‌شوند و سپس به تصویرسازی داستانها خواهند پرداخت.