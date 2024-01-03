حضور فرماندار اهواز در دفتر خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موالی زاده صبح امروز چهارشنبه در دفتر خبرگزاری مهر در اهواز حضور یافت و در مورد آخرین تحولات انتخابات و شهر اهواز پاسخگوی سووالات خبرنگاران این خبرگزاری شد.
مشروح این گفتگو به زودی منتشر میشود.
اهواز - فرماندار اهواز با حضور در دفتر خبرگزاری مهر این استان به سووالات خبرنگاران این خبرگزاری پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موالی زاده صبح امروز چهارشنبه در دفتر خبرگزاری مهر در اهواز حضور یافت و در مورد آخرین تحولات انتخابات و شهر اهواز پاسخگوی سووالات خبرنگاران این خبرگزاری شد.
مشروح این گفتگو به زودی منتشر میشود.
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