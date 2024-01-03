حضور فرماندار اهواز در دفتر خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موالی زاده صبح امروز چهارشنبه در دفتر خبرگزاری مهر در اهواز حضور یافت و در مورد آخرین تحولات انتخابات و شهر اهواز پاسخگوی سووالات خبرنگاران این خبرگزاری شد.

مشروح این گفتگو به زودی منتشر می‌شود.