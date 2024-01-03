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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۹:۵۳

رده‌بندی ۱۲ تیم لیگ برتری بسکتبال در پایان هفته دوازدهم

رده‌بندی ۱۲ تیم لیگ برتری بسکتبال در پایان هفته دوازدهم

دیدارهای هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال در حالی پس از چهار روز به پایان رسید که شهرداری گرگان در صدر جدول باقی ماند و فولاد هرمزگان هم همچنان قعرنشین است.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم (اول مرحله برگشت) لیگ برتر بسکتبال که شنبه با برگزاری یک دیدار آغاز شد، شامگاه سه شنبه با برگزاری دو دیدار به پایان رسید.

در این دیدارها تیم کاله در ساری برابر میزبان خود به برتری دست یافت و در جدول رده بندی صعود کرد. در دیگر طبیعت بر خلاف دیدار رفت و با یک اختلاف امتیاز مقابل مس کرمان شکست خورد.

در سایر دیدارهای این هفته تیم های شهرداری گرگان، مهرام، ذوب آهن و نفت حریفان خود را شکست داده بودند.

بدین ترتیب دیدارهای هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال پس از چهار روز با تثبیت صدرنشینی گرگانی ها به پایان رسید. در جدول رده نبدی ذوب آهن هم امتیاز با شهرداری در رده دوم است و مهرام و کاله هم رده های سوم و چهارم را در اختیار دارند.

نتیجه دیدارهای برگزار شده در هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال و جدول رده بندی این رقابت ها به این شرح است:

* مس رفسنجان ۸۲ - نفت آبادان ۸۵
* فولاد هرمزگان ۸۹- مهرام ۹۴
* رعد پدافند هوایی۶۵ - ذوب آهن اصفهان ۸۵
* لیموندیس ۸۴ - شهرداری گرگان ۱۰۵
* آورتا ساری ۷۰ - کاله ۸۳
* طبیعت ۷۵ - مس کرمان ۷۶

رده‌بندی ۱۲ تیم لیگ برتری بسکتبال در پایان هفته دوازدهم

کد مطلب 5983919

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