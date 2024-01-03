به گزارش خبرگزاری مهر، داود اسلامی با اشاره به اینکه دانشگاه زنجان، عهدهدار کمیته علمی سیامین اجلاس سراسری نماز است، گفت: فراخوان علمی این اجلاسیه با عنوان «نماز نسل نو با تمرکز بر نقش مدرسه، مسجد و دانشگاه» منتشر و با استقبال خوب محققان و استادان حوزه و دانشگاه و فرهنگیان و دستگاههایی که در پرورش آیندهسازان نقشآفرین هستند، مواجه شد.
اسلامی با یادآوری اینکه از سراسر کشور آثار به دبیرخانه این جشنواره در دانشگاه زنجان ارسال شد، گفت: در مجموع ۸۴۰ اثر به این اجلاسیه ارسال شد که از این تعداد ۵۱۴ اثر در بخش مقاله، ۲۹ اثر در بخش رساله دکتری، ۲۸۴ پژوهش کاربردی و۱۲ اثر پایاننامه کارشناسی ارشد بود.
معاون فرهنگی دانشگاه زنجان با اشاره به اینکه داوری این جشنواره را اساتید متخصص حوزه علمیه و اعضای هیات علمی دانشگاه زنجان عهدهدار بودند، گفت: طبق پایش اولیه آثار در مرکز تخصصی ۲۴ پایان نامه، چهار رساله دکتری، ۱۲۷ مقاله، ۲۱ پژوهش کاربردی و ۱۰ کتاب که در مجموع ۱۸۶ اثر به مرحله داوری اجلاس رسیده است.
اسلامی با بیان اینکه در نهایت داوری ۱۱۰ اثر بهعنوان برگزیده پس از مرحله داوری انتخاب خواهد شد، گفت: ۲۵ نفر نیز به عنوان شایسته تقدیر مورد تجلیل قرار میگیرند.
معاون فرهنگی دانشگاه زنجان ادامه داد: این فراخوان در محورهای ارتباط با نسل نو باهدف ترویج فرهنگ اقامه نماز، راهکارها و موانع، نماز نسل نو دینمدار تراز ایران اسلامی، چالشها، فرصتها و فاصلهها، متولیان فرهنگی، علمی، اجرایی و نماز نسل نو، نقشها، وظایف و عملکردها، حلقههای میانی و نماز نسلنو، خانواده و نماز نسل نو، مدرسه، مسجد، دانشگاه و نماز نسل نو، فرصتها، چالشها و ایدهها و مدارس، مساجد و دانشگاههای الگو در ترویج اقامه نماز در بین نسل نو و در قالبهای رساله دکتری، پایان نامه ارشد، مقالات علمی و پژوهشهای کاربردی منتشر شد.
معاون فرهنگی دانشگاه زنجان خبرداد؛
راهیابی ۱۸۶ اثر به مرحله داوری سیامین اجلاس سراسری نماز
زنجان-معاون فرهنگی دانشگاه زنجان گفت:۸۴۰ اثر به بخش علمی سیامین اجلاس سراسری نماز ارسال شده بود که از این تعداد ۱۸۶ اثر به مرحله داوری راه یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر، داود اسلامی با اشاره به اینکه دانشگاه زنجان، عهدهدار کمیته علمی سیامین اجلاس سراسری نماز است، گفت: فراخوان علمی این اجلاسیه با عنوان «نماز نسل نو با تمرکز بر نقش مدرسه، مسجد و دانشگاه» منتشر و با استقبال خوب محققان و استادان حوزه و دانشگاه و فرهنگیان و دستگاههایی که در پرورش آیندهسازان نقشآفرین هستند، مواجه شد.
نظر شما