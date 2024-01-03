۵۰۰ هزار کلرسنجی از مخازن آب کردستان انجام شد

محمد فرهاد در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همواره کیفیت آب در استان تحت کنترل و پایش لحظهای قرار دارد، اظهار کرد: کنترل کیفیت آب در شهرها و روستاهای تحت پوشش آبفا استان توسط واحد کنترل کیفیت این شرکت به طور مستمر انجام میگیرد.
وی با اشاره به انجام ۲۷۰ هزار و ۶۹۷ مورد کلرسنجی شبکههای توزیع آب شهری و روستایی گفت: تعداد موارد کلرسنجی در خروجی تصفیه خانهها ۶ هزار و ۴۸۰ و تعداد موارد کلرسنجی در مخازن شهری و روستایی ۲۲۱ هزار و ۶۳۶ مورد بوده است.
فرهاد تعداد آزمایشهای میکروبی انجام گرفته را ۱۸ هزار و ۱۴۷ مورد عنوان کرد و گفت: آزمایشهای میکروبی شبکه توزیع ۶ هزار و ۷۰۱ مورد، خروجی تصفیه خانه ۲ هزار و ۱۶۰ مورد مورد، منابع ۴ هزار و ۵۵۶ مورد و مخازن ۴ هزار و ۷۳۰ مورد است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان گفت: در این مدت همچنین ۷ هزار و ۲۴۰ مورد آزمایش بیولوژی در بخش شهری و روستایی انجام شده که تعداد آزمایشهای شبکه توزیع ۹۷۶ مورد، تصفیه خانهها ۲ هزار و ۷۱۲ مورد، منابع یکهزار و ۴۷۲ مورد و مخازن هشت هزار و ۲۰ مورد بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در بخش آزمایشهای شیمی فیزیک هم در مجموع ۲۲ هزار و ۵۰۶ مورد آزمایش انجام شده که در بخش شبکه توزیع ۳ هزار و ۷۳ مورد، تصفیه خانهها ۱۰ هزار و ۹۷۷ مورد، منابع ۳ هزار و ۶۹۳ مورد و مخازن ۴ هزار و ۷۶۳ مورد بوده است.
فرهاد در پایان تصریح کرد: این آزمایشها در راستای پایش مداوم سلامت و کیفیت آب شرب توزیعی در سطح شهرها و روستاهای استان انجام میشود.
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