انهدام باند سارقان باغات در دشتستان/ ۸ فقره سرقت کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی روان به صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از باغات و تلمبه‌های کشاورزی شهروندان در سطح شهرستان دشتستان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و تحقیقات پلیسی، ابتدا یک سارق سابقه‌دار و سپس سه همدست سارق و سابقه دار وی را شناسایی و در عملیات‌های جداگانه ضربتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان تصریح کرد: متهمان در تحقیقات و بازجویی فنی پلیس به هشت فقره سرقت از اماکن خصوصی و باغات و تلمبه‌های کشاورزی در این شهرستان اعتراف کردند.

سرهنگ روان‌به با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل و با صدور قرار مناسب روانه زندان شد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه رفت و آمد مشکوک خودروها و افراد ناشناس در اطراف منزل و باغات خصوصاً در ساعات پایانی شب، موضوع را سریعاً از طریق تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.