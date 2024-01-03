آماده سازی زمین نهضت ملی مسکن هرسین ۶۳ درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شمس اله خدادادیان صبح چهارشنبه در جریان بازدید استاندار کرمانشاه از پروژه مسکن ملی شهرستان هرسین با اشاره به آخرین وضعیت این پروژه، اظهار کرد: بنیاد مسکن در راستای تحقق شعار دولت سیزدهم برای اجرای طرح‌های نهضت ملی با آمادگی کامل پای کار آمده است.

وی افزود: پروژه ۳۰ هکتاری نهضت ملی مسکن شهرستان هرسین با تأمین زمین از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمانشاه تصریح کرد: آماده سازی زمین مورد نیاز نهضت ملی مسکن هرسین ۶۳ درصد پیشرفت فیزیکی آماده سازی دارد.

خدادادیان بیان کرد: پروژه در ۳۸۰ قطعه آماده سازی شده که به هر ۲ خانواده یک قطعه تعلق می‌گیرد و تخصیص زمین در حال انجام است و افتتاح حساب و واریز وجه در بانک عامل صورت گرفته است.