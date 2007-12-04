یک شرکت شیمیایی 12 میلیارد ریال جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مواد اولیه داخلی پودر شوینده L.A.B جزو بخش اول گروه اول کالاهای سبد حمایتی می باشد که وفق مصوبه مذکور قیمت گذاری آن کالا باید مطابق فرآیند تصمیم گیری قیمت کالاها، توسط شورای اقتصادی تعیین شود.

برهمین اساس، شرکت مذکور مطابق برنامه اعلامی وزارت صنایع و معادن موظف بوده در سال 1381 میزان 35 هزار تن ماده L.A.B را با قیمت هر کیلوگرم 3685 ریال به واحدهای تولید کننده پودر شوینده تحویل نماید که بر اساس تحقیقات به عمل آمده توسط بازرسان و کارشناسان این سازمان و مستند به مدارک موجود ، سهمیه های تعیین شده با قیمت 4053 ریال به شرکتهای تولیدی فروخته شده است که با عنایت به مخالفت شورای اقتصاد با هر گونه افزایش قیمت مواد اولیه پودر شویند، تخلف گرانفروشی محرز و طی پرونده ای به تعزیرات حکومتی ارسال می شود.

پس از بررسی های کارشناسی و تحقیقات تکمیلی و همچنین طی مراحل قانونی سرانجام ، شعبه دوم عالی تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی با صدور رای قطعی ، متخلف را به اتهام گرانفروشی 35 میلیون کیلوگرم مواد اولیه پودر شوینده به پرداخت مبلغ 12 میلیارد و 880 میلیون ریال جزایر نقدی در حق دولت محکوم می نماید.