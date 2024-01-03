به گزارش خبرنگار مهر، محمدطیب صحرایی صبح چهارشنبه در جریان سفر به شهرستان هرسین و بازدید از آخرین وضعیت پروژه نهضت ملی مسکن این شهرستان، اظهار کرد: امروز فرصتی شد تا به صورت میدانی آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی هرسین را مورد بررسی قرار دهیم.

وی افزود: پروژه مسکن ملی بهزیستی با گذشت یازده سال تاکنون تکمیل نشده است اما امروز با تلاش‌های صورت گرفته آماده تحویل است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: همچنین زمین نهضت ملی مسکن با مساحت ۳۰ هکتار آماده سازی شده و برای رفاه بیشتر مردم و کاهش قیمت تمام شده این مسکن‌ها در ۲ طبقه ساخته خواهد شد.

صحرایی بیان کرد: آماده سازی زمین نهضت ملی مسکن ۶۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش بینی می‌شود در آینده نزدیک تحویل متقاضیان شود.