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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۲۲

استاندار کرمانشاه:

پروژه نهضت ملی مسکن هرسین در ۲ طبقه ساخته می‌شود

پروژه نهضت ملی مسکن هرسین در ۲ طبقه ساخته می‌شود

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه با اشاره به آماده سازی زمین نهضت ملی مسکن هرسین، گفت: پروژه نهضت ملی مسکن هرسین در ۲ طبقه ساخته می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدطیب صحرایی صبح چهارشنبه در جریان سفر به شهرستان هرسین و بازدید از آخرین وضعیت پروژه نهضت ملی مسکن این شهرستان، اظهار کرد: امروز فرصتی شد تا به صورت میدانی آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی هرسین را مورد بررسی قرار دهیم.

وی افزود: پروژه مسکن ملی بهزیستی با گذشت یازده سال تاکنون تکمیل نشده است اما امروز با تلاش‌های صورت گرفته آماده تحویل است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: همچنین زمین نهضت ملی مسکن با مساحت ۳۰ هکتار آماده سازی شده و برای رفاه بیشتر مردم و کاهش قیمت تمام شده این مسکن‌ها در ۲ طبقه ساخته خواهد شد.

صحرایی بیان کرد: آماده سازی زمین نهضت ملی مسکن ۶۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش بینی می‌شود در آینده نزدیک تحویل متقاضیان شود.

کد مطلب 5984017

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    نظرات

    • سید علی محمدی IR ۲۳:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۸
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      پاسخ
      من یه کارگر هستم نه خونه دارم نه زمین ملی مسکن ثبت نام کردم رد شدم علتش چیه چرا ردم کردن

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