به گزارش خبرنگار مهر، محمدطیب صحرایی استاندار کرمانشاه صبح چهارشنبه در سفر به شهرستان هرسین با حضور در پروژه ۱۶۰ واحدی مسکن معلولین این شهرستان به صورت میدانی از آخرین وضعیت این طرح بازدید کرد.‌

ساخت این مجموعه در سال ۱۳۸۹ در قالب مسکن مهر آغاز اما در مرحله سفت کاری به صورت نیمه کاره باقی ماند اما در دولت سیزدهم و در سال ۱۴۰۰ به همت اداره کل بهزیستی و گروه‌های جهادی تکمیل این مجموعه برای استفاده خانواده‌های معلول تحت پوشش بهزیستی در دستور کار قرار گرفت.

اکنون مرحله نازک کاری و مناسب سازی واحدهای این مجموعه ۱۶۰ واحدی (هر واحد به مساحت ۸۰ متر) به اتمام رسیده است و پس از آسفالت محوطه توسط راه و شهرسازی، بزودی به بهره برداری می‌رسد.

برای تکمیل این پروژه ۳۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی و ۱۵ میلیارد تومان از محل کمک خیرین تأمین اعتبار شده است.