چین و روسیه در نشست 1+5 نقش سازنده ای داشتند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"شون مک کورمک" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ادعا کرد:" به طور کلی یک فضای مثبت و سازنده در این نشست حاکم بود."

وی مدعی شد: گفتگوها خوب بود،زیرا با وجود غیبت مدیر سیاسی روسیه به علت بارش برف، مقامهای ارشد از شش کشور از جمله مدیر سیاسی چین حاضر بودند.

مک کورمک افزود:"اما روسها بسیار سازنده بودند؛ چینی ها هم همین طور."

وی ادعا کرد:"ما با مدیران سیاسی 1+5 در این نشست پیشرفتهایی داشتیم."

ادعاهای شون مک کورمک در حالی صورت می گرد که شب گذشته سازمان برآورد اطلاعات ملی آمریکا گزارشی را منتشر کرده که درآن به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اشاره شده و اعلام شده که آمریکا از سال 2003 میلادی به خوبی از این مطلب آگاهی داشته که تهران در پی تولید سلاحهای هسته ای نیست.

انتشار این گزارش سبب تعجب اغلب جهانیان شده به طوری که شبکه خبری CNN با ارائه گزارشی دراین باره اعلام کرد که اشتباه آمریکا درباره برنامه هسته ای ایران شوک آور است.