به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسلامی صبح چهارشنبه در نشست ستاد انتخابات استان مرکزی اظهار کرد: قانون شکل گرفته در انتخابات پیش رو، متفاوت از ادوار گذشته است و امکان مشارکت رأی دهندگان با هر مدرک نشان دهنده هویت فرد اعم از شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه در انتخابات فراهم است.

وی تاکید کرد: تمام دست اندرکاران انتخابات باید قانون و آئین نامه مصوبه هیأت وزیران را مطالعه کنند

دبیر ستاد انتخابات کشور افزود: چنانچه شعبه‌ای آفلاین بود به طور حتم در شعبات اخذ رأی باید از شناسنامه استفاده شود هر چند نشست‌های متعدد در این راستا با وزارت ارتباطات برگزار شده که این اتفاق نیفتد.

اسلامی گفت: اکنون در شعبات ویژه برگزاری انتخابات امسال پنج هزار نقطه سبز داریم که ۱۹۰۰ نقطه فاقد پوشش است که تلاش می‌شود شمار شعب فاقد پوشش کاهش یابد تا ۱۱ اسفندماه با مشکلی مواجه نشویم.

وی با اشاره به ماده ۷۴ قانون انتخابات گفت: ذیل ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری، تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند امکانات خود را در اختیار نامزدها قرار دهند تا عدالت انتخاباتی شکل گیرد چرا که برخی افراد تمکن مالی ندارند اما ایده‌های خوبی دارند که باید از ظرفیت این قشر در انتخابات نیز بهره گیری شود که نقش صدا و سیما و شهرداری‌ها در این راستا برجسته است.

کیفیت اجرا در انتخابات امسال مهم است

وی با اشاره به اینکه ۷۵۰ هزار نفر با مجموعه انتخابات کشور تعامل دارند، گفت: کیفیت اجرا در انتخابات پیش رو بسیار مهم است و باید از تمام ظرفیت‌ها در ۵۸ روز زمان باقی مانده به انتخابات بهره گیری شود.

دبیر ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه فراجا مسؤول حفاظت از شعبات است، افزود: ۱۲۱۸ هیأت اجرای اصلی و فرعی داریم و عوامل اجرایی شعب از هم اکنون باید فعال باشند و شاخص‌های مطلوب از عوامل اجرایی ارزیابی و استخراج شود.

حسینی بیان کرد: انتخاب عوامل اجرایی در انتخابات از سوی فرمانداران بسیار مورد توجه است همچنین باید اذعان داشت که چاپ تعرفه‌های این دوره انتخابات نهایی شده است.

وی گفت: تعرفه‌های انتخابات امسال متفاوت از سال‌های گذشته است و برای سهولت در مشارکت انتخاباتی آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات الکترونیک وجود دارد و در این راستا سه سناریو طراحی شده است.

دبیر ستاد انتخابات کشور ادامه داد: در انتخابات پیش رو ۲ تعرفه در صندوق آبی ویژه خبرگان رهبری و صندوق قرمز ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی در یک صف پیش بینی شده است.

رونمایی از سامانه شفافیت

حسینی با اشاره به اینکه دستورالعمل تبلیغات اکنون نهایی شده است، گفت: قانون شفافیت مالی این دوره اعمال می‌شود همچنین ۱۵ دی ماه نتیجه بررسی صلاحیت‌ها به پایان می‌رسد و بازه زمانی تعیین شده برای اعتراض نامزدهای انتخاباتی از ۱۷ تا ۱۹ دی ماه به صورت مجازی است.

وی ادامه داد: اکنون سامانه شفافیت رونمایی شده و هزینه‌ها در چهار محور لحاظ شده و بر اساس قانون هزینه‌های خارج از این چهار محور تخلف محسوب می‌شود.

دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: اعتبار لازم برای برگزاری انتخابات به استان‌ها واریز شده و دومین واریزی نیز این هفته انجام می‌شود تا زیرساخت‌های عوامل اجرایی انتخابات تأمین شود هر چند تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند از تمام ظرفیت‌ها برای برگزاری انتخابات پرشور بهره گیری کنند.

حسینی با اشاره به اینکه سامانه ۱۱۷ در راستای تعامل بین مردم و ستاد انتخابات طراحی شده، گفت: با این نوع نگرش به طور حتم تعامل میان مردم و مسؤولان افزایش می‌یابد.

وی بیان کرد: تا ۴ بهمن تاییدیه نامزدهای خبرگان در استان‌ها معرفی و اطلاع رسانی لازم صورت می‌گیرد.