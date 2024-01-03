به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، محمد حسین علامه برای سه سال به سمت عضو هیأت عامل و معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی منصوب شد.

علامه پیش از این با حفظ سمت مدیرکل برنامه، بودجه و تحول اداری با حفظ سمت، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع این سازمان بود.

پیش از این، حسن بیک محمدلو عضو هیات عامل و معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع بود که نیمه مردادماه امسال با حکم مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مشاور مدیرعامل در حوزه مطالعات سیاست‌های راهبردی منصوب شده بود.