کاربردهای هنری میلگرد در صنعت و مجسمه سازی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در عصر حاضر کاربرد انواع محصولات فلزی در طراحی و ساخت مجسمهها و سازههای شهری بهعنوان یکی از آثار هنری، توسعه بسیار زیادی یافته است. البته باید گفت که مجسمه سازی فلزی، هنر جدیدی نیست بلکه بهدلیل شکلپذیری فلزات، از گذشتههای دور همواره مورد توجه مردم بودهاست. با این وجود، پس از توسعه معادن و تحولات مرتبط با صنایع دستی و آثار هنری، دامنه استفاده از معادن و همچنین شیوه استفاده از فلزات طی سالیان متمادی از تجهیزات نظامی، ابزارآلات جنگی و اماکن مذهبی به سوی مجسمه سازی فلزی مدرن هم امتداد یافته است.
فلزاتی مانند آهن، افزون بر جذابیت و بازتاب نور، بهدلیل برخورداری از مقاومت و استحکام بسیار بالا کاربردهای فراوانی دارند. در این مطلب قصد داریم به بررسی کاربردهای هنری میلگرد در صنعت مجسمه سازی بپردازیم و در ادامه اهمیت استفاده از این فلز در صنعت مجسمه سازی را بررسی کنیم. جهت استعلام قیمت آهن امروز، هم اکنون میتوانید به وبسایت این شرکت مراجعه کنید.
مجسمه سازی فلزی از گذشته تا به امروز
در گذشتههای دور، تندیسهای فلزی جهت زیباسازی شهرها به فراوانی مورد استفاده قرار میگرفتند. در همین راستا، مجسمه سازان اقدام به طراحی و ساخت نمادهایی فلزی از شهروندان و افراد مشهور میکردند که بهطور معمول در میادین شهری آنها را قرار میدادند. بر این اساس، مجسمه سازی در پیکرههای بزرگ با استفاده از فلز، به روش ریختهگری و قالبگیری یک پارچه یا چند تکه انجام میگرفت و بدین ترتیب، طرح نهایی مجسمه ایجاد میشد.
امروزه مجسمه سازی با فلز بهصورت مدرن، شکل و شمایل منحصربهفردی یافته است و استفاده از فلزات گرانبهایی همچون میلگرد مورد توجه مجسمه سازان قرار گرفتهاست. لذا قیمت میلگرد یکی از اصلیترین عوامل تأثیرگذار به جهت خلق مجسمههای هنری به شمار میرود.
کاربرد میلگرد در صنعت مجسمه سازی
میلگرد بهعنوان یکی از فلزات پرکاربرد و مورد استفاده در صنعت مجسمه سازی، شامل ترکیباتی از جمله سیلیکون، کربن، فسفر و سایر فلزات است. از آنجایی که اجسام تولید شده از آهن در برابر رطوبت دچار زنگ زدگی میشوند، میبایستی آن را با مواد غیر اکسید همانند قلع، روی و برنج ترکیب نمود. در خصوص کاربردهای هنری میلگرد در صنعت مجسمه سازی باید اشاره کنیم که میلگرد با توجه به این که حاوی مقادیر فراوانی کربن است، در ساخت انواع مجسمههای فلزی مورد استفاده قرار میگیرد. بهطوری که میتوان آن را رنگ کرد و برای ابزارهایی با قیمت مناسب مورد استفاده قرار داد. برای اطلاع از قیمت میلگرد در مشهد هم اکنون میتوانید از طریق وبسایت های فعال در این حوزه استعلام قیمت بگیرید.
میلگرد از جمله مواد اولیه جدید و مدرنی است که در میان هنرمندان امروزی محبوبیت زیادی دارد. قابلیت فرمدهی بالای برخی از انواع میلگرد، سبب این محبوبیت شدهاست و آثار هنری خارقالعاده و انتزاعی فراوانی را خلق کردهاست. امروزه برخی از این آثار هنری مدرن را حتی میتوانید در فضاهای شهری نیز مشاهده کنید. این مجسمهها غالباً از ترکیب میلگرد آجدار و بتن طراحی و تولید میشوند و پس از آن در پارکها و مکانهای تفریحی نصب خواهند شد. اما نکته مهم و کلیدی که برای این کاربرد لازم است مد نظر قرار دهید، استفاده از میلگردهای دارای گرید و سایز پایین است.
شیوه تولید مجسمههای فلزی
با وجود اهمیت، تنوع، گستردگی و همچنین کاربرد فلزات در فرآیند تولید و ساخت مجسمهها، خلق مجسمههای فلزی مدرن در ایران به مفهوم امروزی، قدمت چندان زیادی ندارد. به باور فعالان این حوزه، طراحی و تولید مجسمه فلزی، تلفیق حرفهها و هنرهای متعددی از جمله طراحی، قالبسازی و فلزکاری است. درواقع اینگونه باید بگوییم که بهمنظور ساخت یک مجسمه فلزی میبایستی قطعات نسبتاً ریز فلز همچون قطعات یک پازل در کنار هم قرار گیرند تا به شکل و شمایل مطلوب درآیند. برش قطعات میلگرد و چسباندن آنها در کنار یکدیگر برای تبدیل به مجسمههای فلزی در سالهای گذشته تا برش قطعات توسط دستگاههای لیزری با ابعاد و اندازههای مورد نظر و خلق مجسمههای بزرگ با اشکال مختلف در سالهای اخیر، از جمله برخی از اقدامات صورت گرفته در ایران در زمینه روش تولید و ساخت مجسمهها به شمار میرود.
بهعبارت دیگر، شیوه تولید مجسمههای فلزی که برخلاف بسیاری از هنرهای تجسمی مبتنی بر رنگ نیست، ویژگیهای مخصوص به خود را دارد. برای تولید و ساخت این مدل از مجسمهها، ابتدا طرح اولیه توسط نرمافزارهای سه بعدی طراحی و در ادامه قالبگیری انجام میشود. در مرحله بعد، ورقهای آهن یا میلگرد به کمک دستگاههای لیزری برش میخورند تا در کنار هم قرار بگیرند و در اصطلاح جوش خورده شوند و فرم دلخواه حاصل خواهد شد.
یکی از موارد مزایای کاربرد فلزات در مجسمه سازی به خصوص تولید مجسمههای دکوری، نگهداری طولانی مدت آنها محسوب میشود. از این رو این گونه از مجسمهها میبایستی استحکام و مقاومت بسیار بالایی نسبت به سایر ابزارهای تزئینی و دکوری داشته باشند. یکی از مهمترین اقدامات افراد یا سازمانها جهت خرید مجسمههای فلزی، نوع متریال و مصالح مورد استفاده در فرآیند ساخت آنها است. مجسمههای فلزی معمولاً با تکههای فلزی ساخته شدهاند و بهوسیله گرما، فرم و شکل داده میشوند. ناگفته نماند که این مدل از مجسمهها، در بین مجسمههای تزئینی از مقاومت و پایداری بسیار بالایی برخوردار هستند.
سایر کاربردهای میلگرد در دکوراسیون مدرن
ایده به کارگیری از میلگرد در دکوراسیون داخلی، مدتها است که در دنیا مورد استقبال قرار گرفته است و کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست. این کاربرد مدرن میلگرد تنها منحصر به استفاده در فضاهای تجاری نخواهد بود و برخی از افراد از این مقطع فولادی در طراحی منازل خود نیز استفاده کردهاند. در این منازل مدرن، میلگرد اغلب بهعنوان نرده راه پله مورد استفاده قرار میگیرد.
مهمترین نکته در کاربرد میلگرد در دکوراسیون داخلی، صرفهجویی در هزینهها است. بهرهگیری از میلگرد و مقاوم کردن آن توسط رنگ یا ضد زنگ در مقایسه با چوب و سایر موادی که استفاده از آنها در طراحی داخلی رایج است، به مراتب هزینههای کمتری را به خریداران تحمیل میکند. بهعنوان مثال، با انتخاب میلگردی مانند میلگرد بناب که قیمت مناسبی هم دارد، میتوان این هزینه را باز هم به میزان قابل توجهی کاهش داد.
جمع بندی در کاربردهای هنری میلگرد
استفاده از مجسمههای فلزی در فضاهای شهری و عمومی در بسیاری از نقاط جهان به چشم میخورد. همانگونه که اشاره کردیم، این مجسمهها بیان هنری و کارایی را با یکدیگر تلفیق میکنند و سبب ایجاد یک جلوه بصری بسیار شکیل و جذاب خواهند شد. گرایش به تولید آثار هنری فاخر متناسب با فضاهای شهری امروزی، نقش میلگرد را بیش از پیش در میان هنرمندان و مجسمه سازان پر رنگ کرده است. میلگرد در کنار جذابیت ظاهری و جلای فلزی ویژهای که دارد، قابلیت ساخت بالایی داشته و دوام و ماندگاری آن فوقالعاده است. بنابراین به عنوان فلزی مناسب برای خلق آثار هنری با دوام خواهد بود.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما