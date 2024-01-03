به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال شاکرمی صبح چهارشنبه در اجتماع بزرگ رهروان حاج قاسم و پیروان حضرت فاطمه (س) در مصلی شهر ایلام گفت: حضور مسئولین در کنار مردم و همراه بودن با مردم صحنه‌های زیبایی را از خدمت‌رسانی به مردم خلق می‌کند که باعث می‌شود تا تفکر حاج قاسم در میان مردم پیاده‌سازی شود.

وی افزود: نیمه دی ماه ۹۸ یک صورت زیبا در میان شهدای انقلاب اسلامی طلوع کرد و در مرکزیت این کهکشان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: احساس پاک هزاران نفر در جغرافیای مقاومت و در دوردست‌ها برای همیشه تاریخ ثبت شد، حادثه ۱۳ و ۱۴ و حتی ۱۷ دی‌ماه در کرمان که همه مردم گریستند، بار دیگر تاریخ رحلت امام را زنده کرد و این مرد بزرگ بر دستان مردم تشییع شد و مردم نشان دادند که حاج قاسم را دوست دارند و پیوند عمیق با ولایت دارند.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) ایلام بیان کرد: در نزد این شهید مقاومت کلمات کم می‌آورد، او بزرگ بود و دارای صفت اخلاقی بیشماری بود که باعث شد تا مردم او را دوست بدارند و همچنین مجری شکست‌های راهبردی امریکا در منطقه بود.

وی افزود: اگر در منطقه حرف برای گفتن داریم و در دوردست‌ها حضور داریم به خاطر شهید سلیمانی بود، همچنین او همواره در جهاد در راه خدا و کمک به مردم بود و در این راه حتی از جانش دریغ نکرد.

سردار شاکرمی عنوان کرد: دشمنان فکر کردند که حاج قاسم را از ما گرفتند، اما امروز نه تنها در ایران بلکه در مناطق مختلف دنیا انسان‌های بیشماری پیرو مکتب حاج قاسم هستند.

وی گفت: این مغناطیس حاج قاسم بود که جوان‌ها را جذب کرد تا در مقابل دشمن قرار بگیرند، او تحت تأثیر مکتب فاطمی توانست به قاسمی تبدیل شود که در قلب مردم جای گیرد.